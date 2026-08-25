Арсенал кулеметів і вибухівки: ДБР викрило військових на Київщині

Працівники ДБР під час викриття. Фото: ДБР

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило великий арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки під час розслідування зловживань у військовій частині на Київщині. Слідство також встановило можливу схему фіктивної служби, через яку військовослужбовці отримували виплати, не виконуючи обов’язків. Командира частини та п’ятьох військових затримали, їм повідомили про підозри.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДБР у вівторок, 25 серпня.

ДБР знайшло арсенал зброї. Фото: ДБР

У військовій частині знайшли великий арсенал зброї

Працівники ДБР за оперативного супроводу СБУ провели 14 обшуків у військовій частині та за місцями проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили кулемети, автомати, гранатомети, пістолети, протитанкові постріли, гранати, вибухівку, детонатори та велику кількість набоїв різного калібру.

Частина зброї мала знищені серійні номери, а сам арсенал не перебував на обліку військової частини.

Серед вилученого — кулемети РПК, ДШК і КПВТ, автомати АК-74 та АКМ, штурмова гвинтівка М-4, гранатомети РПГ-7В, РПГ-22 та М72. Також правоохоронці виявили пістолети Макарова, зокрема з глушником, протитанкові постріли, гранати та саморобні вибухові пристрої.

Крім того, вилучено тротил, пластичну вибухівку, детонатори, а також десятки ящиків, мішків і металевих цинків із набоями різного калібру.

Походження зброї та мету її зберігання встановлюють. Слідчі також перевіряють можливі факти її незаконного збуту.

Що відомо про схему у військовій частині

На арсенал працівники ДБР вийшли під час розслідування схеми з фіктивною службою у військовій частині.

За даними слідства, командир організував ухилення щонайменше семи підлеглих від виконання обов’язків військової служби. Військовослужбовці, за версією слідства, фактично не несли службу, однак продовжували отримувати грошове забезпечення.

Частину цих коштів військовослужбовці, за попередніми даними, повертали командиру. Збитки від безпідставного нарахування виплат уже перевищують 2,5 млн гривень.

Під час обшуків також вилучили 28,9 тисячі доларів США, банківські картки, мобільні телефони та документи, які можуть підтверджувати діяльність схеми.

Кому повідомили про підозру

Командира військової частини затримали та повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем та організації ухилення військовослужбовців від виконання обов’язків служби в умовах воєнного стану.

Також затримали п’ятьох військовослужбовців. Їм повідомили про підозру в ухиленні від виконання обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 409 КК України.

П’ятьом військовослужбовцям суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі.

Окремо правоохоронці перевіряють можливі факти одержання командиром неправомірної вигоди, легалізації отриманих коштів, шахрайства, а також незаконного зберігання та збуту зброї і боєприпасів.

Після проведення необхідних експертиз та процесуального оформлення безхазяйну зброю і боєприпаси планують передати на потреби Збройних сил України.

Досудове розслідування триває.

Скриншот повідомлення ДБР/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно на Івано-Франківщині ДБР затримало старшого лейтенанта ТЦК, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп’яніння побив 45-річного підлеглого. Військовослужбовець отримав травму, через яку йому знадобилася операція. Офіцеру повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Новини.LIVE також писали, що на початку серпня 2026 року Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту без права застави двох колишніх керівників ТЦК на Закарпатті. За даними слідства, вони могли організувати незаконне виключення понад 1,1 тисячі військовозобов’язаних із військового обліку за станом здоров’я. Експосадовцям повідомили про підозру, їм загрожує до восьми років ув’язнення.