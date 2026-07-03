Атака на Київ: кількість загиблих зросла до 30 людей

Рятувальники виносять тіло. Фото: ДСНС Києва

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Рятувальники дістали 3 липня з-під завалів у Києві тіла ще трьох загиблих, через що загальна кількість жертв масованого обстрілу столиці збільшилася до 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває й надалі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.

У Києві зросла кількість жертв від обстрілу 2 липня

До 30 людей зросла кількість загиблих у Києві внаслідок масштабної ворожої атаки.

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Під час розбирання завалів рятувальники виявили та вилучили тіла ще трьох жертв обстрілу.

Зруйнований будинок у Дарницькому районі. Фото: ДСНС Києва

Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки повітряного нападу, роботи тривають одночасно на сімох різних локаціях у столиці.

Рятувальники проводять пошукові роботи. Фото: ДСНС Києва

Найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі міста. Там фахівці ДСНС проводять пошуково-рятувальну операцію за двома адресами — на місці влучання та руйнування приватних житлових будинків, а також дев'ятиповерхівки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський анонсував візит до України спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, з якими напередодні вже спілкувався секретар РНБО Рустем Умєров. Глава держави наголосив, що особисте ознайомлення американських посадовців із ситуацією на місцях є критично важливим, аби вони змогли поінформувати про реальний стан справ президента США Дональда Трампа.

Під час огляду наслідків російського удару в Дарницькому районі Києва 2 липня Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на ворожі атаки до досягнення справедливого миру. Президент підкреслив, що врятувати життя багатьох людей можна було б за умови своєчасного надання партнерами додаткових систем протиповітряної оборони.