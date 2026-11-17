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Уночі у вівторок, 17 листопада, армія РФ обстріляла Київ. Зазнала пошкоджень наземна інфраструктура метрополітену. Тимчасово призупинили рух поїздів метро на "зеленій" ліній між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Про це з посиланням на КМДА повідомляє Новини.LIVE.

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Як курсують поїзди метро після атаки в ніч проти 17 листопада

Потяги їдуть підземною ділянкою між станціями "Сирець" і "Видубичі".

Якщо в роботу метрополітену внесуть інші зміни або рух між станціями "Оскорки" та "Червоний хутір" відновлять, про це повідомлять додатково.

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