Австралійський гурт breathe. приїхав до Києва та розповів про підтримку України

Гурт breathe. Фото: Олена Халік/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Австралійський музичний дует breathe., який став одним із міжнародних учасників цьогорічного Atlas Festival, розповів про свій приїзд до України та підтримку українців під час повномасштабної війни.

Про це учасники гурту повідомили в інтерв’ю головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Учасники гурту поділилися враженнями від перебування в Україні під час війни

Музиканти зазначили, що до Києва вони дісталися зі Львова нічним потягом. За словами breathe., вони не вагалися щодо поїздки до української столиці, адже розуміють різницю між коротким перебуванням у країні та досвідом людей, які живуть в умовах війни протягом років.

"Для нас як митців отримати можливість приїхати і підтримати українців — це найбільший привілей", — наголосили учасники гурту.

В Австралії знають про війну в Україні

Представники breathe. розповіли, що в Австралії уважно стежать за подіями в Україні та усвідомлюють наслідки російської агресії.

"Ми знаємо, що повномасштабне вторгнення триває вже чотири з половиною роки. Воно не сповільнилося — лише набирає інтенсивності", — зазначили музиканти.

Також учасники гурту додали, що сподіваються під час Atlas Festival познайомитися з українськими артистами, обмінятися досвідом та започаткувати нові творчі зв’язки.

breathe. — австралійський дует, який працює у жанрі альтернативної поп- та електронної музики. Цьогоріч гурт виступає серед міжнародних артистів Atlas Festival.

Новини.LIVE писали, що Atlas Festival разом із фондом "Повернись живим" та ПриватБанком представили нову частину благодійної кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Відео створили в межах масштабного збору 150 мільйонів гривень на посилення захисту українського неба. Цього разу автори проєкту звернулися до всесвіту культової фентезійної історії "Володар перснів", переосмисливши її у форматі благодійної кампанії на підтримку Сил оборони України.

Новини.LIVE інформували, що під час Atlas Weekend у Києві українські виконавці Іван Люлєнов, Наталка Майорова та Сергій Жадан висловилися щодо мирних акцій на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова, що тривають уже третій день. Артисти заявили про підтримку права громадян на мирні протести.