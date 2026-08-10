Безпека АЗС на Київщині: Ткаченко озвучив нові рішення

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На Київщині планують посилити заходи безпеки на автозаправних станціях через загрози, пов’язані з війною. Зокрема, йдеться про автоматизоване оповіщення, евакуацію під час тривог та облаштування укриттів біля АЗС.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

На АЗС хочуть запровадити автоматизоване оповіщення

Ткаченко провів нараду щодо посилення безпеки автозаправних станцій і комплексів у Київській області. Участь у зустрічі взяли представники Збройних Сил України, Національної поліції, ДСНС та операторів ринку.

За підсумками обговорення визначили подальші кроки для підвищення рівня захисту працівників та відвідувачів АЗС.

Одним із пріоритетів стане впровадження автоматизованих систем оповіщення. Також планують розробити чіткі протоколи дій персоналу заправок у разі оголошення повітряної тривоги.

Із заправок приберуть покинуті автомобілі

Окремо під час наради порушили питання покинутих автомобілів, які залишаються на території АЗС. Такі машини можуть блокувати евакуаційні маршрути, ускладнювати доступ до пожежних гідрантів і перешкоджати проїзду спеціальної техніки.

Конкретні рішення щодо очищення територій заправок від покинутих авто планують винести на наступне засідання Ради оборони Київщини.

Біля АЗС можуть облаштувати додаткові укриття

Ще одним напрямом роботи стане облаштування укриттів поблизу автозаправних станцій, які розташовані далеко від уже наявних захисних споруд.

За словами Ткаченка, у цьому питанні планують посилити взаємодію та продовжити роботу над пошуком відповідних рішень. Мета — забезпечити працівникам і відвідувачам АЗС можливість швидко перейти в безпечне місце під час повітряної тривоги.

Нарада щодо посилення безпеки автозаправних станцій і комплексів у Київській області. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Новини.LIVE писали, що українські автозаправні станції залишаються однією з цілей російських атак. Лише 7 та 8 серпня російські безпілотники вдарили по семи автозаправних комплексах мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Новини.LIVE інформували, що безпека автозаправних станцій в умовах війни залишається особливо важливим питанням. Зокрема, на Полтавщині ситуація вже набуває критичного характеру: очільник Опішнянської громади Микола Різник попередив, що область може залишитися без жодної працюючої АЗС.