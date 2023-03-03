Більшість переселенців планує залишитися в Києві: опитування
Опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене в період з 16 по 27 лютого 2023 року, показало, що більшість внутрішніх переселенців, які перебувають у Києві після початку повномасштабного вторгнення, пов'язують своє майбутнє життя зі столицею України. За словами соціологів, більше половини опитаних внутрішніх переселенців тією чи іншою мірою пов'язують своє майбутнє життя зі столицею України.
Про це повідомляє прес-служба соціологічної групи.
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Опитування серед населення
Близько 28% внутрішніх переселенців пов'язують своє майбутнє життя зі столицею України, а ще 27% "швидше пов'язують". Водночас близько третини опитаних не планують свого майбутнього життя у Києві.
Соціологи зазначають, що більшість киян не фіксують жодних складнощів у відносинах із переселенцями. За даними опитування, 65% опитаних киян відзначили відсутність напруги у відносинах між переселенцями та місцевими жителями, і лише близько 20% зазначили, що вона існує. Серед переселенців про відсутність напруги у відносинах із місцевими відзначили майже 80%, близько 20% – про його наявність.
Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показує, що внутрішні переселенці у Києві почуваються комфортно та пов'язують своє майбутнє життя зі столицею України. Однак деякі з них не планують залишатися у Києві в майбутньому. Водночас відсутність напруги у відносинах між переселенцями та місцевими жителями свідчить про те, що українці показують солідарність та підтримують людей, які опинилися у скрутній ситуації.
Нагадаємо, що українці розповіли про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявили, що протягом 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками. Згідно з опитуванням, 26,1% громадян заявили, що не зверталися до державних служб та установ, а 6% не змогли дати відповідь.