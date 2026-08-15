Буданов: 975 років Лаври ламають російську пропаганду

Кирило Буданов на заході з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври. Фото: Офіс Президента

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що 975-річна історія Києво-Печерської лаври суперечить російським пропагандистським наративам про походження України. За його словами, майже тисячолітній вік святині є очевидною відповіддю на спроби Москви переписувати історію та привласнювати українську спадщину.

Про це Буданов сказав під час заходу з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври, повідомляють Новини.LIVE.

Буданов про 975-річчя Києво-Печерської лаври

Керівник Офісу президента зазначив, що Києво-Печерська лавра є однією з найважливіших православних святинь і має київське походження.

"Лавра — найбільша православна святиня світу, і ламається вся гілка російської пропаганди, якщо ти це усвідомлюєш", — сказав він.

За словами керівника Офісу президента, історія Лаври не узгоджується з російською версією історії, відповідно до якої Україна нібито була створена лише у XX столітті.

"Звідси пішло все. І Москва звідси була побудована. Все звідси пішло, не навпаки", — заявив Буданов.

Він наголосив, що 975 років історії святині є важливим аргументом у питанні походження та історичного розвитку українських земель.

Буданов заявив про російські маніпуляції навколо Лаври

Керівник Офісу президента припустив, що Росія й надалі намагатиметься використовувати тему Києво-Печерської лаври у своїй пропаганді.

Водночас Буданов наголосив, що історія святині має значення передусім для самих українців, а не лише як аргумент у протистоянні російським наративам.

"975 років Лаврі — відповіді, хто звідки пішов, очевидні", — зазначив він.

Буданов також наголосив, що Києво-Печерська лавра історично була православною святинею та має залишатися нею.

"Ніякої політики не може бути в таких речах. І жодного "руского міру"", — сказав керівник Офісу президента.

975 років Києво-Печерської лаври

15 серпня 2026 року в Києві відбулася урочиста державно-церковна церемонія з нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври.

До цієї дати в Україні також запланували заходи із збереження та відновлення пам’яток культурної спадщини Лаври.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що генеральний директор ЮНЕСКО під час першого візиту до України приїхав до Києво-Печерської лаври на тлі відзначення 975-річчя святині. Візит став частиною програми перебування представника організації в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський закликав берегти Києво-Печерську лавру від російських атак. Президент наголосив, що Лавра є національною святинею України, а Росія під час повномасштабної війни атакує місця української культури, історії та пам’яті.