Україна
Будинки в чотирьох районах Києва без тепла через нічну атаку

Будинки в чотирьох районах Києва без тепла через нічну атаку

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 12:59
Обстріл Києва 7 березня — у чотирьох районах відсутнє тепло
Багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE/Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У ніч проти 7 березня російські війська атакували Київ. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки нічної атаки РФ по Києву

У Голосіївському районі падіння уламків призвело до задимлення та загорання на території нежитлової забудови, яке ліквідували рятувальники.

На дорозі в Деснянському районі виявили уламок ракети — без загорання та потерпілих.

У Дніпровському районі уламки були зафіксовані на трьох локаціях, проте без пожеж та постраждалих.

Тимчасово залишилися без тепла 1905 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах. Комунальні служби працюють над якнайшвидшим відновленням теплопостачання.

Загалом у столиці без тепла майже 2700 будинків, зокрема у Дарницькому та частині Дніпровського районів через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Масований удар РФ по Україні 7 березня

У ніч проти 7 березня російська армія атакувала кілька регіонів України, застосувавши безпілотники, ракети та артилерію. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

У Харкові російські війська поцілили у багатоповерховий будинок у Київському районі. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники деблокували тіла 9-річного хлопчика та 13-річної дівчинки. Кількість загиблих унаслідок удару по житловому будинку зросла до восьми осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку та закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Київ обстріли теплопостачання опалення атака
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
