Обстріл Києва 7 березня — у чотирьох районах відсутнє тепло

Будинки в чотирьох районах Києва без тепла через нічну атаку
У ніч проти 7 березня російські війська атакували Київ. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовані.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.
Наслідки нічної атаки РФ по Києву
У Голосіївському районі падіння уламків призвело до задимлення та загорання на території нежитлової забудови, яке ліквідували рятувальники.
На дорозі в Деснянському районі виявили уламок ракети — без загорання та потерпілих.
У Дніпровському районі уламки були зафіксовані на трьох локаціях, проте без пожеж та постраждалих.
Тимчасово залишилися без тепла 1905 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах. Комунальні служби працюють над якнайшвидшим відновленням теплопостачання.
Загалом у столиці без тепла майже 2700 будинків, зокрема у Дарницькому та частині Дніпровського районів через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.
Масований удар РФ по Україні 7 березня
У ніч проти 7 березня російська армія атакувала кілька регіонів України, застосувавши безпілотники, ракети та артилерію. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.
У Харкові російські війська поцілили у багатоповерховий будинок у Київському районі. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники деблокували тіла 9-річного хлопчика та 13-річної дівчинки. Кількість загиблих унаслідок удару по житловому будинку зросла до восьми осіб.
Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку та закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.
