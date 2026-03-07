Обстріл Києва 7 березня — у чотирьох районах відсутнє тепло

Багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE/Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У ніч проти 7 березня російські війська атакували Київ. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

Наслідки нічної атаки РФ по Києву

У Голосіївському районі падіння уламків призвело до задимлення та загорання на території нежитлової забудови, яке ліквідували рятувальники.

На дорозі в Деснянському районі виявили уламок ракети — без загорання та потерпілих.

У Дніпровському районі уламки були зафіксовані на трьох локаціях, проте без пожеж та постраждалих.

Тимчасово залишилися без тепла 1905 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах. Комунальні служби працюють над якнайшвидшим відновленням теплопостачання.

Загалом у столиці без тепла майже 2700 будинків, зокрема у Дарницькому та частині Дніпровського районів через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Масований удар РФ по Україні 7 березня

У ніч проти 7 березня російська армія атакувала кілька регіонів України, застосувавши безпілотники, ракети та артилерію. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

У Харкові російські війська поцілили у багатоповерховий будинок у Київському районі. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники деблокували тіла 9-річного хлопчика та 13-річної дівчинки. Кількість загиблих унаслідок удару по житловому будинку зросла до восьми осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку та закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.