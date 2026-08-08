ЧАЕС та Залізний ліс: який вигляд матимуть нові локації доповнення S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2. Зображення: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Українська студія GSC Game World показала нові локації майбутнього доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Ціна надії". У ролику тривалістю понад вісім хвилин розробники продемонстрували геймплей та місця, які гравці досліджуватимуть у доповненні. Серед них — Чорнобильська АЕС та Залізний ліс.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на GSC Game World.

GSC Game World показала нові локації

GSC Game World випустила новий ролик, присвячений доповненню до S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Ціна надії" (S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope).

Відео триває трохи більше восьми хвилин. У ньому показали геймплей та дві локації, які з'являться у доповненні, — Чорнобильську АЕС і Залізний ліс.

Розробники також розповіли про особливості цих територій. У Залізному лісі на гравців чекає лабіринт із численними аномаліями, тоді як на території ЧАЕС можна буде дослідити старовинні будівлі, машинні зали та адміністративні блоки.

Описуючи локації майбутнього доповнення, розробники зазначили:

"Пройдіться іржавим, сповненим аномалій лабіринтом Залізного Лісу, де мешкає незліченна кількість аномалій та щось ще більш незрозуміле. Дослідіть Чорнобильську АЕС та відкрийте для себе, що ховається в її старовинних будівлях, машинних залах та адміністративних блоках".

Історія доповнення "S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна надії" розповість про тривалий конфлікт між фракціями "Долг" та "Воля".

Унаслідок цього протистояння головний герой Скіф потрапляє у місто, "яке навіть не має існувати".

Новини.LIVE інформували, що GSC Game World оголосила дату виходу першого великого сюжетного доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Ціна надії". Реліз запланований на 20 серпня 2026 року для ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5. Одночасно з доповненням розробники випустять безплатне масштабне Оновлення 2.0 для гри.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року GSC Game World представила сюжетний трейлер першого великого доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2 — Cost of Hope. У DLC гравці знову зіграють за Скіфа, досліджуватимуть нові території Зони та стануть свідками протистояння угруповань "Долг" і "Свобода".