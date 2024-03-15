Чому Кличко звільняє директора метро Брагінського — мер раптово змінив милість на гнів

Віталій Кличко та Віктор Брагінський. Фото ілюстративне: УНІАН

Не так давно мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри відправити у відставку директора київського метрополітену та члена політфракції "Удар" Віктора Брагінського, заявивши, що був розлючений можливим ухваленням подібного рішення. Але що врешті-решт сталося насправді, адже в грудні столичний голова заявив про задовільну роботу Брагінського. Невже тільки зараз він осягнув проблему?

Як пов'язане рішення про звільнення Брагінського з посади голови столичної підземки, чому чиновник ввіряв будівництво нових станцій метро Москві та чи дійсно на це в КМДА заплющували очі — читайте просто зараз в ексклюзивному репортажі Новини.LIVE.

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Хронологія будівництва київського метро

Почнемо з історії: будівництво метро Києва стартувало у 1949 році — за чотири роки після завершення Другої світової війни. Проте деякі станції були відкриті за часів української незалежності, але з перервами.

Відтак протягом 1991-2013 років київські мери відкривали таку кількість станцій метро:

Іван Салій (1992-1993 рр.) — дві станції;

Леонід Косаківський (1997-1998 рр.) — дві станції;

Олександр Омельченко (1999-2006 рр.) — вісім станцій;

Леонід Черновецький (2006-2010 рр.) — одна станція;

Олександр Попов (2010-2014 рр.) — шість станцій;

Віталій Кличко (2014- по сьогодні) — станцій не відкрито.

У 2016 році київський мер оголосив будівництво метро на житловий масив Виноградар. Через два роки КМДА оголосила шестимільярдний тендер, за яким розширення Сирецько-Печерської гілки метро до Виноградаря мало тривати три роки. Але не все сталося так, як гадалося.

Така ж проблема спіткала й мікрорайон Троєщина, куди також мала розширитись підземка. З 2014 року надважливим стратегічним транспортним об'єктом Києва опікувався Віктор Брагінський, якого було призначено головою столичного метро після заступу Кличка на посаду мера Києва. А причина, чому на будмайданчиках нових станцій метро все поросло чагарниками, виявилася несподіваною — адже їх проєктувала країна-агресорка.

Метро на Виноградар і Троєщину планували у Москві

Липень 2016 року. КМДА публікує тендер на проєктні роботи щодо будівництва метро на Виноградар та Троєщину. Серед числа учасників — ПрАТ "Укрспецтунельпроєкт", ТОВ "Київметропроєкт" та ДП "Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт". Першому учаснику відмовили. Другий 27 липня того ж року звернувся до тендерного комітету підземки з проханням прибрати з вимог до учасників пункт про необхідність спецдозволу від СБУ на провадження діяльності, пов'язаною з державною таємницею. Проте у підземці відмовили.

Але для чого це було їм потрібно? Як стало відомо, за три місяці до оголошення тендеру статутним капіталом "Укрметропроєкту" володіло ВАТ "Московський проєктно-дослідницький інститут "Мосметропроєкт", який було засновано Міністерством майнових відносин Росії. Проте вже у квітні свою частку в Росії продали американській компанії Valart Engineering, якою керував російський олігарх Валерій Абрамсон.

Валерій Абрамсон. Джерело: росЗМІ

27 вересня того ж року "Укрметропроєкт" виграв тендер у понад 140 мільйонів гривень, уклавши угоду про нагляд за будівництвом. Зазначимо, що компанію було обрано за процедурою переговорів, а отже відкритих торгів не було.

В центрі скандалу опинилася й установа "Київметробуд": у 2019 році один з акціонерів компанії, ексголова російського "Вагонмашу" Сергій Кияшко заявив про "рейдерське захоплення" через зміну директора. Згодом ситуація повторилася, і зрештою торік, 13 грудня, підземка розірвала угоду з "Київметробудом". Наступного ж дня у Київраді ухвалили бюджет столиці, де заявили, що виділяють 320 мільйонів гривень — знову ж таки на будівництво метро.

Як з цим пов'язаний Брагінський

Відповідальність не тільки за непобудоване метро, а й за аварію у підземці на Оболонсько-Теремківській лінії лежить саме на Брагінському. Він ніяк не коментував ані будівництво, ані сам інцидент. А от Віталій Кличко за два дні до сумнозвісного затоплення заявив, що задоволений його роботою.

Мер Києва Віталій Кличко за два дні до аварії. Фото: скриншот

"Зауважень до роботи метро в мене немає. Ми були змушені зупинити роботу метрополітену торік через дефіцит електроенергії, але, тим не менш, ми відновили його роботу. Тому що до професійних обов'язків директора метрополітену питань немає", — сказав тоді столичний голова.

Проте згодом все знову пішло не так, адже за часів головування Брагінського не тільки не були побудовані обидві ділянки метро, а й трапилася аварія. Гніву київського міського голови сприяло й розслідування журналістів Bihus.info, в якому медійники встановили, що директор підземки має незадеклароване майно на 52 млн грн та підозріло великі статки своїх рідних.

Нагадаємо, сьогодні Віктор Брагінський написав заяву на звільнення, а його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер КП Віктор Вигівський.