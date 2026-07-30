Депутат: відповідальність за зачинені укриття в Києві несе місцева влада

Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Відповідальність за зачинені укриття у Києві повністю лежить на міській владі. Рекомендації телефонувати до поліції чи рятувальників у разі, якщо укриття зачинене, не вирішують проблему та не гарантують безпеку людей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив нардеп Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.

Закритті укриття у Києві

"Коли лунає тривога, коли люди не можуть потрапити в укриття, а їм рекомендують: "Ну подзвоніть в 101, подзвоніть в 102". А хто буде потім відповідати за забране життя? Той, хто відповідає на телефонний дзвінок? Може, краще Кличку і місцевій владі приїхати й відповідати за ті вчинки?" — наголосив Крейденко.

Нардеп також зазначив, що столиця має значний профіцитний бюджет, однак навіть на п'ятий рік повномасштабної війни питання належного функціонування укриттів залишається невирішеним.

На його думку, саме керівництво міста має забезпечити безперешкодний доступ киян до захисних споруд та нести персональну відповідальність за їхню готовність до використання під час повітряних тривог.

Як писали Новини.LIVE, у КМДА пропонують запровадити чіткі правила поведінки для укриттів у метро. Це потрібно, аби люди могли ефективніше використовувати наявний простір і не створювали незручностей один для одного.

Також ми повідомляли, що на тлі масованих російських атак метрополітен залишається одним із найнадійніших укриттів для жителів Києва. Через велику кількість людей, які проводять ночі на станціях, у соцмережах запропонували залишати поїзди на платформах, щоб охочі могли відпочити у вагонах.