Анналена Бербок — глава МЗС Німеччини прибула з візитом до Києва

Анналена Бербок на вокзалі у Києві. Фото: скриншот з відео

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 4 листопада, прибула з візитом до Києва. За попередніми даними, вона зустрінеться з українськими вищими посадовими особами.

Про це повідомляє Reuters і Der Spiegel.

Читайте також:

Візит Бербок до Києва 4 листопада

Бербок заявила, що зараз Україна потребує потужної підтримки, щоб забезпечити своє виживання, особливо під час третьої зими у стані війни, коли Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Також вона зазначила, що ситуація зараз загострюється через допомогу КНДР у вигляді зброї та військових.

"Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців. Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", — сказала глава МЗС.

Також відомо, що вона має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, нещодавно Бербок заявляла, що припинення підтримки України може збільшити кількість війн. Зокрема, вони можуть початися і в інших країнах.