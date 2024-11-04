Анналена Бербок — глава МЗС Німеччини прибула з візитом до Києва

До Києва прибула глава МЗС Німеччини
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 4 листопада, прибула з візитом до Києва. За попередніми даними, вона зустрінеться з українськими вищими посадовими особами.
Про це повідомляє Reuters і Der Spiegel.
Візит Бербок до Києва 4 листопада
Бербок заявила, що зараз Україна потребує потужної підтримки, щоб забезпечити своє виживання, особливо під час третьої зими у стані війни, коли Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Також вона зазначила, що ситуація зараз загострюється через допомогу КНДР у вигляді зброї та військових.
"Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців. Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", — сказала глава МЗС.
Також відомо, що вона має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Андрієм Сибігою.
Нагадаємо, нещодавно Бербок заявляла, що припинення підтримки України може збільшити кількість війн. Зокрема, вони можуть початися і в інших країнах.
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