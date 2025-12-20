Дрон з прапором РФ над Києвом — поліція веде розслідування

Дрон. Ілюстративне фото: Freepik

У Національній поліції підтвердили інформацію про те, що над Києвом було запущено невідомий дрон із прапором Росії. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Про це повідомили у Нацполіції в п'ятницю, 20 грудня.

У п'ятницю над столицею було помічено безпілотник, до якого був прив'язаний російський триколор.

Спершу у Нацполіції заявили про те, що інформація не відповідає дісйності. Однак згодом правоохоронці спростували свою заяву та повідомили, що інцидент все ж таки трапився.

"Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються", — йдеться у повідомленні.

Заява Нацполіції. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 20 грудня російські війська аткували Україну безпілотниками та ракетами.

А також раніше повідомлялося, СБУ вразила дронами танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі.