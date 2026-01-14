Відео
Україна
Дрони атакують Київ — горить квартира в одному з районів

Дрони атакують Київ — горить квартира в одному з районів

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 08:04
Атака РФ на Київ 14 січня — горить квартира
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу вранці, 14 січня, російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У столиці лунали потужні вибухи.

Про це інформують очільник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Київ 14 січня — що відомо

Оновлено 8:22. Згодом Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана з атакою БпЛА. Причини встановлюються.

Сьогодні вранці, 14 січня, російські окупанти атакували Київ дронами. У столиці лунали потужні вибухи.

За даними мера Києва Віталія Кличка, на Оболоні зафіксовано влучання ворожого БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху. Сталося загоряння в одній з квартир. Екстрені служби прямують на місце.

"Внаслідок ворожої атаки горить квартира у багатоповерхівці в Оболонському районі. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", — написав Ткаченко.

Станом на момент публікації новини атака на Київ триває.

Атака РФ на Київ 14 січня
Скриншот повідомлення Кличка/Telegram
Атака РФ на Київ 14 січня
Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Нещодавно, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Україну 13 січня.

Також глава держави поінформував, що в ніч проти 13 січня окупанти випустили по Україні майже 300 ударних дронів, 18 балістичних і сім крилатих ракет.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
