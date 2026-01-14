Атака РФ на Київ 14 січня — горить квартира

Дрони атакують Київ — горить квартира в одному з районів
У середу вранці, 14 січня, російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У столиці лунали потужні вибухи.
Про це інформують очільник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Атака РФ на Київ 14 січня — що відомо
Оновлено 8:22. Згодом Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана з атакою БпЛА. Причини встановлюються.
Сьогодні вранці, 14 січня, російські окупанти атакували Київ дронами. У столиці лунали потужні вибухи.
За даними мера Києва Віталія Кличка, на Оболоні зафіксовано влучання ворожого БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху. Сталося загоряння в одній з квартир. Екстрені служби прямують на місце.
"Внаслідок ворожої атаки горить квартира у багатоповерхівці в Оболонському районі. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", — написав Ткаченко.
Станом на момент публікації новини атака на Київ триває.
Нещодавно, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Україну 13 січня.
Також глава держави поінформував, що в ніч проти 13 січня окупанти випустили по Україні майже 300 ударних дронів, 18 балістичних і сім крилатих ракет.
