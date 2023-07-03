Дружина президента "Київміськбуду" купила віллу у Франції за 20 млн євро, — ЗМІ

Вілла Оксани Кушнір. Фото: скриншот

Розкішний маєток на Французькій Рів'єрі перебуває у власності компанії Оксани Кушнір, дружини керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Вона придбала віллу за 20 млн євро.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Що відомо про придбання Оксани Кушнір

У повідомленні йдеться, що Оксана Кушнір стала власником чудової вілли у Вільфранш-сюр-Мер, неподалік Ніцци. Цей маєток площею 850 кв.м був придбаний Кіпрською компанією Koksi Holding, що належить Оксані Кушнір, у співпраці з французькою фірмою, на ім'я якої вона зареєстрована у 2019-2020 роках.

Нерухомість включає шість спальних кімнат, кожна зі своєю ванною, простору вітальню, кухню, винний льох і гараж, здатний вмістити вісім автомобілів. Всі ці розкоші розміщені на обгородженій ділянці площею понад п'ять тисяч квадратних метрів.

Докази цієї угоди виявили у фінансових документах компанії-продавця, а також в аудиторському звіті Koksi Holding.

За словами керівництва "Київміськбуду", витрати на придбання вілли становили 19 мільйонів євро. Проте, згідно з оцінкою французьких агентів з нерухомості, які консультували журналістів, вартість вілли оцінюється у 20 мільйонів євро.

Вілла Оксани Кушнір у Франції. Фото:

Bihus.Info.

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