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Дружина президента "Київміськбуду" купила віллу у Франції за 20 млн євро, — ЗМІ

3 липня 2023 23:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дружина президента "Київміськбуду" купила віллу у Франції за 20 млн євро, — ЗМІ
Вілла Оксани Кушнір. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розкішний маєток на Французькій Рів'єрі перебуває у власності компанії Оксани Кушнір, дружини керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Вона придбала віллу за 20 млн євро.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Що відомо про придбання Оксани Кушнір

У повідомленні йдеться, що Оксана Кушнір стала власником чудової вілли у Вільфранш-сюр-Мер, неподалік Ніцци. Цей маєток площею 850 кв.м був придбаний Кіпрською компанією Koksi Holding, що належить Оксані Кушнір, у співпраці з французькою фірмою, на ім'я якої вона зареєстрована у 2019-2020 роках.

Нерухомість включає шість спальних кімнат, кожна зі своєю ванною, простору вітальню, кухню, винний льох і гараж, здатний вмістити вісім автомобілів. Всі ці розкоші розміщені на обгородженій ділянці площею понад п'ять тисяч квадратних метрів.

Докази цієї угоди виявили у фінансових документах компанії-продавця, а також в аудиторському звіті Koksi Holding.

За словами керівництва "Київміськбуду", витрати на придбання вілли становили 19 мільйонів євро. Проте, згідно з оцінкою французьких агентів з нерухомості, які консультували журналістів, вартість вілли оцінюється у 20 мільйонів євро.

Київміськбуд
Вілла Оксани Кушнір у Франції. Фото:
Bihus.Info.

Нагадаємо, що 3 липня Личаківський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Олексієву, якого підозрюють у шахрайстві. Йдеться про 60 діб утримання під вартою із можливістю внесення застави.

Також ми писали, що 28 червня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу щодо заступника голови Тернопільської ОВ Ігоря Гайдука. Його підозрюють у хабарництві.

 

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