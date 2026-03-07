Як відключатимуть світло на Київщині 7 березня 2026 року — графіки від ДТЕК

Київ під час відключень світла. Фото: Eugeniy Maloletka/AP

Стабілізаційні графіки відключень світла на Київщині в суботу, 7 березня, застосовуватимуть від 08:00 до 23:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки ударів по енергооб'єктах, але в деяких чергах обійдеться без відключень.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Як відключатимуть світло на Київщині 7 березня

У регіоні діятимуть відключення за 12 чергами:

черги 1.1 і 1.2, 4.1 і 4.2: світла не буде від 11:30 до 15:00;

черги 2.1 та 2.2: світла не буде від 15:00 до 18:30;

черги 3.1 і 3.2: світла не буде від 08:00 до 11:30;

черги 5.1 і 5.2, 6.1 і 6.2: світло буде весь день.

Перевірити, у які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

