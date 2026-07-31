В Киеве до сих пор не используется половина бомбоубежищ

Ілюстраційне фото укриття. Фото: КМДА

У Києві після Другої світової війни побудували близько тисячі бомбосховищ і мінібункерів, однак приблизно половина з них досі перебуває у непридатному стані або не використовується. Частину таких укриттів можна було б відновити без значних витрат.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив краєзнавець Кирило Степанець в ефірі Вечір.LIVE.

Чому частина укриттів недоступна

За словами експерта, перші бомбосховища будували під житловими будинками ще за сталінських часів. Пізніше їх почали облаштовувати окремо — біля великих підприємств, наукових установ і лікарень.

Водночас, якщо більшість укриттів у столичних лікарнях уже відремонтували та переобладнали, то сховища на території багатьох колишніх підприємств і наукових інститутів залишаються закритими.

"В них мінімум грошей вкласти — це були б повноцінні укриття, де могла б половина району сховатися", — зазначив експерт.

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Де є такі сховища

Як приклад він навів район Академмістечка та бульвар Академіка Вернадського, де розташована велика кількість науково-дослідних інститутів.

За його словами, на території цих установ збереглися великі бомбосховища, однак адміністрації окремих закладів відмовляються відкривати їх для місцевих жителів, попри те, що більшість приміщень фактично не використовується.

Експерт також зазначив, що такі сховища проєктувалися з чітко визначеною місткістю — від 600 до 1200 людей, а в окремих установах було збудовано одразу кілька укриттів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат Володимир Крейденко заявив: відповідальність за зачинені укриття у Києві має нести міська влада. За його словами, рекомендації телефонувати до поліції чи рятувальників, якщо сховище зачинене під час повітряної тривоги, не вирішують проблему, а столична влада повинна забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів і відповідати за їхню готовність.

Також Новини.LIVE писали, що у КМДА запропонували запровадити чіткі правила користування укриттями у столичному метро. Ініціатива передбачає впорядкування перебування людей на станціях під час повітряних тривог, щоб ефективніше використовувати простір і не створювати незручностей для інших. За даними Київського метрополітену, лише в ніч на 30 липня під час масованої атаки на станціях метро як в укриттях перебували понад 56 тисяч людей.