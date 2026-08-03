Фіктивні шлюби за 7 тисяч доларів: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації

Правоохоронці під викриття схеми ухилення від мобілізації. Фото: Нацполіція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка організувала схему ухилення від мобілізації через фіктивні шлюби. За 7 тисяч доларів військовозобов'язаним обіцяли відстрочку від мобілізації та нібито законний виїзд за кордон. Усім чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Поліцію Києва у понеділок, 3 серпня.

У Києві викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивний шлюб

За даними слідства, троє уродженців Васильківщини організували своєрідне "весільне" агентство, яке спеціалізувалося на оформленні фіктивних шлюбів. До схеми вони залучили жительку Тернопільщини, яка мала інвалідність і нібито потребувала стороннього догляду.

Саме з нею військовозобов'язаним пропонували укласти фіктивний шлюб. Надалі це мало створити підстави для оформлення догляду, отримання відстрочки від мобілізації та нібито законного виїзду за межі України.

Клієнтів відбирали за кількома критеріями: вони мали бути військовозобов'язаними, прагнути уникнути служби та бути платоспроможними.

Як працювала схема

Щоб фіктивний шлюб виглядав переконливо, організатори продумували кожну деталь. Вони підтримували романтичне листування між "нареченими", організовували для них спільні фотосесії та вимагали придбати обручки для церемонії.

Крім того, майбутніх "молодят" змушували вивчити біографічні дані одне одного, щоб під час перевірок працівниками державних установ вони могли безпомилково відповідати на запитання.

За версією слідства, організатори також запевняли, що після оформлення шлюбу військовозобов'язаний нібито зможе безперешкодно виїхати за кордон, а вся історія завершиться "медовим місяцем" із квитком в один кінець.

Затримання та підозри

Повний супровід оформлення фіктивного шлюбу та підготовка необхідного пакета документів коштували 7 тисяч доларів.

Одну зі спільниць правоохоронці затримали під час отримання другої частини обумовленої винагороди. Після цього поліцейські затримали й інших учасників схеми.

Наразі слідчі Оболонського управління поліції повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що для справедливої мобілізації необхідно запровадити комплекс обмежень для ухилянтів. За її словами, розроблені законопроєкти передбачають, зокрема, обмеження доступу до окремих державних послуг, користування водійським посвідченням та арешт рахунків.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року СБУ та Нацполіція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у Київській та Миколаївській областях. Зловмисники продавали фіктивні документи, "бронь", відстрочки, інвалідність і незаконний виїзд за кордон. Організаторів схем затримали, їм повідомили про підозру.