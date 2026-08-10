Фірма зі скандалу Брагінського знову отримує держмільйони: що відомо про нові тендери

Ексочільник київського метро Віктор Брагінський, газовий трубопровід. Фото: Віктор Брагінський/Facebook / Оператор ГТС України. Колаж: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Компанія "КБ "Теплоенергоавтоматика", яка фігурує у кримінальному провадженні щодо можливого заволодіння коштами київського метро, продовжує отримувати великі державні замовлення. Один із найсвіжіших контрактів — тендер "Оператора газотранспортної системи України" на будівництво мобільної автономної газової турбінної установки вартістю 55,2 млн грн без ПДВ. При цьому закупівля вже зацікавила Державну аудиторську службу України. ДАСУ розпочала моніторинг процедури через виявлені ознаки можливих порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

Держзакупівлі "Теплоенергоавтоматики": від метро до газотранспортної системи

"Теплоенергоавтоматика" брала участь у масштабніших державних проєктах. У листопаді 2024 року компанія перемогла у тендері "Оператора ГТС" на реконструкцію компресорної станції. Вартість початкового договору становила близько 1,185 млрд грн без ПДВ.

Втім, виконати роботи у передбачений договором термін підрядник не встиг. Згодом сторони підписали додаткові угоди: строк завершення робіт перенесли на березень 2027 року, а вартість контракту, попри заявлене коригування, зросла майже на 200 млн грн — до 1,387 млрд грн без ПДВ.

Найбільше питань до компанії виникло після її співпраці з КП "Київський метрополітен". У грудні 2022 року підприємство уклало з "Теплоенергоавтоматикою" договір на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро вартістю 1,58 млрд грн.

Закупівлю провели за закритою процедурою, а сам договір отримав гриф "для службового користування". Згодом журналісти Bihus.Info дослідили контракт і звернули увагу на можливі порушення та завищення вартості окремих робіт і матеріалів.

Саме ця історія стала одним із епізодів, які привернули увагу до тодішнього керівника столичного метро Віктора Брагінського. Після журналістського розслідування мер Києва Віталій Кличко заявив про його звільнення. Згодом Брагінський залишив Україну та був оголошений у розшук.

Окремо правоохоронці розслідують можливі порушення вже з боку представників "Теплоенергоавтоматики". За матеріалами кримінального провадження, йдеться про можливе заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах.

Одним із епізодів справи стало придбання кабельної продукції для метро. За даними слідства, частину отриманого від метрополітену авансу — понад 107 млн грн — могли перерахувати компанії-посереднику "Тамерлайн". Правоохоронці вважають, що ця схема могла використовуватися для подальшого виведення коштів.

У матеріалах справи фігурує заступник головного інженера "Теплоенергоавтоматики". Слідство пов'язує його з організацією оборудки. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України вже направили до суду.

Фігурантам справи у разі доведення вини загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наступне судове засідання має відбутися 25 серпня 2026 року.

Водночас кримінальне провадження не завадило компанії продовжувати брати участь у державних закупівлях. Після розголосу історії з київським метро підприємство отримало ще один контракт від самого "Київського метрополітену" — більш ніж на 20 млн грн.

Таким чином, компанія, щодо посадовців якої триває судовий розгляд у справі про можливе заволодіння коштами метро, продовжує працювати з державними та комунальними підприємствами. Серед її останніх великих замовників — "Оператор ГТС України" та "Київський метрополітен".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що столична влада планує впорядкувати правила поведінки пасажирів у київському метро під час повітряних тривог, коли станції використовуються як укриття. Зокрема, йдеться про встановлення обмежень щодо занесення та розміщення великогабаритних предметів, які можуть створювати незручності для інших людей або перекривати шляхи проходу. У КМДА пояснюють, що запропоновані зміни покликані забезпечити більш організоване, безпечне та комфортне перебування людей у підземці під час небезпеки.

Крім того, у Новини.LIVE писали про плани розвитку столичного метрополітену на найближчі роки. Згідно з проєктом Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2027–2029 роки, у 2027 році очікується відкриття станцій "Мостицька" та "Варшавська", тоді як ще одну станцію планують ввести в експлуатацію у 2029 році. Нові об’єкти мають стати продовженням Сирецько-Печерської лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар.