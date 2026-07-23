Голос Маріуполя: у Києві презентували "Щоденник Катерини Савенко"

"Щоденник Катерини Савенко". Фото: пресреліз

Анна Сірик Журналістка

Видання "Щоденники Катерини Савенко" презентували у Києві. Це воєнні мемуари мешканки Маріуполя, яка описує страшні події перших місяців окупації в 2022 році. На сторінках — особисті страхи, переживання авторки та останні щемливі звернення до суспільства та родини.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на презентації.

"Щоденник Катерина Савенко" — голос жінка, який звучить навіть після смерті

Книгу "Щоденник Катерини Савенко" презентували у Музеї історії міста Києва. До видання увійшли 34 записи, які мешканка Маріуполя робила від першого дня великої війни до власної загибелі. Катерина записувала, як її родина, сусіди та інші цивільні намагалися вижити під обстрілами.

"Я не втомлююся вірити, що всі ми виживемо заради того, щоб нащадки дізналися, що насправді коїлося в Україні 2022 року", — пише Катерина у своєму щоденнику.

Презентація книги "Щоденник Катерини Савенко". Фото: пресреліз

До повномасштабного вторгнення вона працювала на металургійному комбінаті імені Ілліча, а після свідомо поставила собі за мету документувати жахи окупації. Життя в підвалі, готування їжі на вогнищі, смерть друзів та сусідів, власні страхи та спогади

про щасливе мирне життя.

"Вона з перших днів сиділа або на кухні, або в залі, записувала, потім просила мене там перечитувати. Після обстрілу 9 березня у неї руки трусилися, вона казала: "Запиши, що було сьогодні", — поділилася спогадами донька авторки Надія Савенко-Ламерт.

Донька авторки Надія Савенко-Ламерт. Фото: пресреліз

Сестра Катерини, Надія Волошина теж знала про її місію: "Сестра розповідала, що було страшно, дуже страшно. Гучно, не було світла, води, газу, магазини не працювали, постійні обстріли. Вона мене просила, якщо з нею щось трапиться, знайти щоденник і оприлюднити його. Але я тоді послухала і не думала, що стане це таке страшне. Останні слова вона мені сказала 5 березня: "Давай не будемо прощатися..."

Катерина Савенко. Фото: пресреліз

Під час обстрілу Катерина отримала важкі поранення та потрапила до лікарні, а її чоловік Віталій загинув. За кілька діб вогонь хопив і медичну установу. Жінка вистрибувала з вікна, щоб урятуватись, а її донька переховувалась у підвалі. Саме цей уривок життя — відчувається найстрашнішим у щоденнику.

"Ми маємо розуміти, який надзвичайно важкий подвиг здійсниля ця жінка, щоб цей щоденник з'явився. У ці дні, перші місяці тимчасової окупації Маріуполя в 2022 році, вона знайшла в собі моральні сили все записати. Той, хто візьме книгу читати, вона українською, але велика частина цього щоденника була написана російською мовою. Мова змінюється по ходу оповідання і завершується саме українською", — аналізує трансформацію авторки керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки Антон Дробович.

Керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки Антон Дробович. Фото: пресреліз

Катерина померла 4 квітня 2022 року. Її мати змогла відшукати щоденник і вивезти з Маріуполя. Видали книгу за ініціативи та підтримки фонду Ріната Ахметова у рамках проєкту "Музей голоси мирних", який вже зібрав понад 145 тисяч історій українців з 2014 року.

"Велика мета — видати європейськими мовами. Ми вже зараз ведемо перемоване проведення німецькою з двома видавництвами. Ми показали її в форматі відеоспектаклю в Польщі і будемо видавати як книгу. Для нас країни Балтії, скандинавські та Франція надважливі. Головна велика мета — це видати, але правильно, англійською. Що значить правильно? Ми хочемо видати з партнером, який дозволить нам цю книгу зробити видимою в історичних, наукових та політичних колах", — ділиться планами.

Щоденник Катерини Савенко. Фото: пресреліз

Передмови до щоденника написали лауреатка Нобелівської премії Миру Олександр Матвійчук та ексочільник Інституту національної пам'яті Антон Друбович. Ілюстрації намалював художник Антон Логов.

Виставка Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, присвячена Щоденнику Катерини Савенко, проходитиме в Києві з 21 липня до кінця серпня. Відвідати її можна в Музеї історії міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 7). Графік роботи: середа — неділя, 12:00–19:00.

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