Готель Україна в Києві продали Максиму Кріппі за 2,5 млрд гривень

Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI
В Україні 18 вересня відбувся онлайн-аукціон з продажу ДП "Готель "Україна"" в рамках великої приватизації. У торгах переміг підприємець бізнесмен у сфері ігор та кіберспорту Максим Кріппа, який заплатить за купівлю 2,5 млрд гривень.
Про це стало відомо з відкритої системи онлайн-торгів Prozorro.Продажі.
Хто змагався за готель "Україна" у Києві
Зазначимо, що стартова вартість готелю на аукціоні становила трохи більше 1,95 млрд гривень без податку на додану вартість. Торги проводили за правилами трираундового англійського аукціону з підвищенням ціни.
Всього змагалися три учасники, проте, жоден не підняв ставки вище початкової заявки. В результаті перемогло ТОВ "Ола Файн", яке запропонувало найвищу ставку у 2,5 млрд гривень, що у 2,4 рази вище за початкову ціну. Також в аукціоні брали участь ТОВ "Аларіт-Пром" Сергія Сподіна і ТОВ "Житомирський Меблевий Комбінат" Вадима Григорʼєва.
Надалі 2,5 млрд гривень за готель "Україна" надійде до державного бюджету.
Хто купив готель Україна та що відомо про Максима Кріппу
Переможець аукціону, ТОВ "Ола Файн", займається наданням в оренду та експлуатацією власного чи орендованого нерухомого майна. За 2023 рік підприємство заробило 334 000 грн, а виторг за перше півріччя 2024 року наразі не опублікований.
Бенефеціаром ТОВ "Ола Файн" є Максим Кріппа, який окрім того придбав ще у 2020 році готель "Дніпро" на вулиці Хрещатик у Києві, а у 2023 році заволодів заміським комплексом із віллою та кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі.
Про Максима Кріппу, який купив готель "Україна" відомо не так багато. Бізнесмен не давав інтерв'ю у ЗМІ, не публікує у соцмережах нічого про своє життя. Однак відомо, що для нього першим великим бізнесом для підприємця став саме ігорний. Зокрема у 2006-му він відкрив у Броварах товариство з обмеженою відповідальністю "Монако Клуб", яке займалося азартними іграми. У YouControl значиться, що у списку засновників цієї компанії він був до 2015 року, а у 2011 році до списку засновників "Монако Клуб" додалося ТОВ "ЛЕО КОРПОРЕЙШН УКРАЇНА".
Азартний бізнес знову привернув увагу Максима Кріппаи у 2012 році в онлайн-сегменті. Бізнес він розивав спільно з Максимом Поляковим, колишнім власником американської ракетної компанії Firefly. Відомо, що восени у 2013 році партнери володіли оператором онлайн-гемблінгу GGS 50% на 50%.
Крім того, Максима Кріппу пов'язували з мережею онлайн-казино "Вулкан" (ТОВ "КОНКУЕРОР").
З липня 2022 року Кріппа став кінцевим бенефіціарним власником найвідомішої української кіберспортивної команди NaVi (Natus Vincere), які за 12 років існування заробили понад 18 мільйонів доларів. Вартість самої команди оцінюється у $100 млн. Також бізнесмен пов'язаний з Maincast, що займається кіберспортивними трансляціями, та володіє часткою цієї компанії у долі понад 25%.
Рік тому, у вересні 2023 року, Максим Кріппа купив компанію GSC Game World, яка є розроблює популярну гру про Чорнобильську зону S.T.A.L.K.E.R., та славиться серією ігор-стратегій "Козаки".
Що відомо про Готель "Україна"
Готель "Україна" має 363 номерів, шість конференц-залів, кімнати для переговорів, паркінг на 80 машин. Також є укриття, де можна проводити заходи на 50 осіб.
Готель збільшив свій виторг у 2023 році на майже на 55% до 32 млн грн, свідчать дані YouControl. Торік держпідприємство скоротило збиток приблизно на 58% до 11,1 млн грн.
А за перше півріччя 2024 року виторг готелю зріс вдвічі до 24,8 млн гривень порівнно з першим півріччям 2023 року. За шість місяців 2024 року збитки скоротилися вчетверо — до 1,6 млн гривень.
Нагадаємо, готель "Україна" у 2021 році 28 грудня перейшло під управління Міністерства інфраструктури України. До цього ДП перебувало у сфері Державного управління справами.
У червні 2024 року очільник фонду державного майна Віталій Коваль під час виступу на форумі у Львові заявив, що в Україні планують приватизувати готель "Україна" та "Козацький". Цю інформацію потім підтвердив й голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
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