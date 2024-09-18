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Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

18 вересня 2024 14:32
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Готель Україна в Києві продали Максиму Кріппі за 2,5 млрд гривень
Готель Україна у Києві. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні 18 вересня відбувся онлайн-аукціон з продажу ДП "Готель "Україна"" в рамках великої приватизації. У торгах переміг підприємець бізнесмен у сфері ігор та кіберспорту Максим Кріппа, який заплатить за купівлю 2,5 млрд гривень. 

Про це стало відомо з відкритої системи онлайн-торгів Prozorro.Продажі.

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Зазначимо, що стартова вартість готелю на аукціоні становила трохи більше 1,95 млрд гривень без податку на додану вартість. Торги проводили за правилами трираундового англійського аукціону з підвищенням ціни.

Всього змагалися три учасники, проте, жоден не підняв ставки вище початкової заявки. В результаті перемогло ТОВ "Ола Файн", яке запропонувало найвищу ставку у 2,5 млрд гривень, що у 2,4 рази вище за початкову ціну. Також в аукціоні брали участь ТОВ "Аларіт-Пром" Сергія Сподіна і ТОВ "Житомирський Меблевий Комбінат" Вадима Григорʼєва.

Аукціон готель Україна
Оголошені результати торгів на готель "Україна". Фото: скриншот

Надалі 2,5 млрд гривень за готель "Україна" надійде до державного бюджету. 

Хто купив готель Україна та що відомо про Максима Кріппу

Переможець аукціону, ТОВ "Ола Файн", займається наданням в оренду та експлуатацією власного чи орендованого нерухомого майна. За 2023 рік підприємство заробило 334 000 грн, а виторг за перше півріччя 2024 року наразі не опублікований. 

Бенефеціаром ТОВ "Ола Файн" є Максим Кріппа, який окрім того придбав ще у 2020 році готель "Дніпро" на вулиці Хрещатик у Києві, а у 2023 році заволодів заміським комплексом із віллою та кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі.

Про Максима Кріппу, який купив готель "Україна" відомо не так багато. Бізнесмен не давав інтерв'ю у ЗМІ, не публікує у соцмережах нічого про своє життя. Однак відомо, що для нього першим великим бізнесом для підприємця став саме ігорний. Зокрема у 2006-му він відкрив у Броварах товариство з обмеженою відповідальністю "Монако Клуб", яке займалося азартними іграми. У YouControl значиться, що у списку засновників цієї компанії він був до 2015 року, а у 2011 році до списку засновників "Монако Клуб" додалося ТОВ "ЛЕО КОРПОРЕЙШН УКРАЇНА".

Максим Кріппа
Максим Кріппа. Фото: соцмережі

Азартний бізнес знову привернув увагу Максима Кріппаи у 2012 році в онлайн-сегменті. Бізнес він розивав спільно з Максимом Поляковим, колишнім власником американської ракетної компанії Firefly. Відомо, що восени у 2013 році партнери володіли оператором онлайн-гемблінгу GGS 50% на 50%.

Крім того, Максима Кріппу пов'язували з мережею онлайн-казино "Вулкан" (ТОВ "КОНКУЕРОР").

З липня 2022 року Кріппа став кінцевим бенефіціарним власником найвідомішої української кіберспортивної команди NaVi (Natus Vincere), які за 12 років існування заробили понад 18 мільйонів доларів. Вартість самої команди оцінюється у $100 млн. Також бізнесмен пов'язаний з Maincast, що займається кіберспортивними трансляціями, та володіє часткою цієї компанії у долі понад 25%.

Рік тому, у вересні 2023 року, Максим Кріппа купив компанію GSC Game World, яка є розроблює популярну гру про Чорнобильську зону S.T.A.L.K.E.R., та славиться серією ігор-стратегій "Козаки".

Що відомо про Готель "Україна" 

Готель "Україна" має 363 номерів, шість конференц-залів, кімнати для переговорів, паркінг на 80 машин. Також є укриття, де можна проводити заходи на 50 осіб.

Готель збільшив свій виторг у 2023 році на майже на 55% до 32 млн грн, свідчать дані YouControl. Торік держпідприємство скоротило збиток приблизно на 58% до 11,1 млн грн. 

А за перше півріччя 2024 року виторг готелю зріс вдвічі до 24,8 млн гривень порівнно з першим півріччям 2023 року. За шість місяців 2024 року збитки скоротилися вчетверо — до 1,6 млн гривень.

Нагадаємо, готель "Україна" у 2021 році 28 грудня перейшло під управління Міністерства інфраструктури України. До цього ДП перебувало у сфері Державного управління справами.

У червні 2024 року очільник фонду державного майна Віталій Коваль під час виступу на форумі у Львові заявив, що в Україні планують приватизувати готель "Україна" та "Козацький". Цю інформацію потім підтвердив й голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Київ аукціон приватизація Фонд держмайна продаж готель "Україна"

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