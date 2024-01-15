Готував удари РФ для знеструмлення Києва — СБУ затримала "вагнерівця"

Служба безпеки затримала бойовика з ПВК "Вагнер". Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув в Україну для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, що мали залишити Київ без електропостачання.



Про це повідомляє СБУ.

Затримання бойовика "Вагнера" в Україні

Бойовик прибув з території Білорусі на Рівненщину, де за завданням російської воєнної розвідки мав коригувати повітряні атаки агресора по енергетичній інфраструктурі України.

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Речі, які знайшли у бойовика "Вагнера". Фото: СБУ



Про плани росіян українська спецслужба дізналася ще під час перебування диверсанта у Білорусі. СБУ поетапно задокументувала його дії від перетину державного кордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.

Бойовика "Вагнера" затримали "на гарячому", коли він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

За сигналами "маячків" росіяни планували скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

За даними СБУ, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату ГРУ РФ. З 2014 до 2017 року він перебував у складі терористичних угруповань "Л/ДНР" і воював проти сил АТО на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бойовик вступив до ПВК "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут Донецької області та прилеглі селища.

Після повернення до Білорусі зловмисник отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій в Україні.



СБУ готується повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу Україн.



Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала агентку росіян, яка шукала позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки. У Херсоні СБУ затримала колаборантку, яка змушувала місцевих жителів отримувати паспорти Росії.