Готував удари РФ для знеструмлення Києва — СБУ затримала "вагнерівця"
Служба безпеки України затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув в Україну для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, що мали залишити Київ без електропостачання.
Про це повідомляє СБУ.
Затримання бойовика "Вагнера" в Україні
Бойовик прибув з території Білорусі на Рівненщину, де за завданням російської воєнної розвідки мав коригувати повітряні атаки агресора по енергетичній інфраструктурі України.
Про плани росіян українська спецслужба дізналася ще під час перебування диверсанта у Білорусі. СБУ поетапно задокументувала його дії від перетину державного кордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.
Бойовика "Вагнера" затримали "на гарячому", коли він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.
За сигналами "маячків" росіяни планували скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.
За даними СБУ, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату ГРУ РФ. З 2014 до 2017 року він перебував у складі терористичних угруповань "Л/ДНР" і воював проти сил АТО на сході України.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бойовик вступив до ПВК "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут Донецької області та прилеглі селища.
Після повернення до Білорусі зловмисник отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій в Україні.
СБУ готується повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу Україн.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала агентку росіян, яка шукала позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки. У Херсоні СБУ затримала колаборантку, яка змушувала місцевих жителів отримувати паспорти Росії.
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