Погода в Києві 15 листопада — прогноз від синоптиків

Як зміниться погода у Києві та області сьогодні — прогноз синоптиків
Сьогодні у Києві буде хмарна погода з проясненнями. Де-не-де можливий невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть +10…+11 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.com.
Погода у Києві 15 листопада
За прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня сонце буде з'являтися з-за хмар, але нечасто. Вранці може пройти невеликий дощ та вдень він припиниться, але ввечері може розпочатись знову.
Температура повітря у Києві буде близько +10…+11 °C, в області — +7...12 °C. Атмосферний тиск — 739 мм рт. ст., а вологість повітря становитиме близько 85%.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-6 м/с, але можливі пориви до 7-12 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про прогноз погоди в Україні на завтра, та попередили про небезпеку. А народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україну накриє "циклонічна депресія".
Читайте Новини.LIVE!