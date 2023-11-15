Погода в Києві 15 листопада — прогноз від синоптиків

Люди з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у Києві буде хмарна погода з проясненнями. Де-не-де можливий невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть +10…+11 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.com.

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За прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня сонце буде з'являтися з-за хмар, але нечасто. Вранці може пройти невеликий дощ та вдень він припиниться, але ввечері може розпочатись знову.

Погода у Києві 15 листопада. Фото: мета погода

Температура повітря у Києві буде близько +10…+11 °C, в області — +7...12 °C. Атмосферний тиск — 739 мм рт. ст., а вологість повітря становитиме близько 85%.

Погодинний прогноз погоди у Києві 15 листопада. Джерело: meteoprog

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-6 м/с, але можливі пориви до 7-12 м/с.

Мапа вітрів в Україні 15 листопада на 14:00. Фото: meteopost

Мапа вітрів в Україні 15 листопада на 20:00. Фото: meteopost

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про прогноз погоди в Україні на завтра, та попередили про небезпеку. А народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україну накриє "циклонічна депресія".