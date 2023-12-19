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Із аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак — що відомо

19 грудня 2023 15:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Із аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак — що відомо
Літак вилетів з аеропорту "Бориспіль" 19 грудня. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express. Він застряг в аеропорті з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

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Як відомо, літак вилетів сьогодні, 19 грудня, близько дев'ятої ранку до аеропорту в Європі.

"Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту", — наголосили у повідомленні. 

Зазначається, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.

Скільки літаків вже вилетіло з аеропорту з початку великої війни

Коли в Україні було закрито повітряний простір, а саме з 24 лютого 2022 року, повітряні судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль" та проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.

"Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, в умовах війни, яку розв'язала проти України Росія, не може бути і мови про якій подорожі літаком в українському повітряному просторі. Тим не менш, в аеропорту "Бориспіль" вже зараз з'явилися активні вакансії на працевлаштування.

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