Киянам обіцяють не більше +15°C в оселях цієї зими: що з ТЕЦ

Наслідки атак Росії по ТЕЦ в Києві взимку 2025 року. Фото архівне: Reuters

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Через руйнування столичних ТЕЦ киянам варто готуватися до складної та прохолодної зими з температурою в оселях на рівні +12...+15°C. Оперативні ремонти дадуть змогу лише частково відновити генерацію тепла, але сподіватися на чудо не варто, бо Росія готує нові обстріли та постійно вдосконалює зброю.

Таку оцінку в ефірі Ранок.LIVE дав співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

У Києві лише частково вдалося відремонтувати ТЕЦ

Цього опалювального сезону мешканцям Києва доведеться стикнутися зі значним зниженням температури в домівках. Столичні теплоелектроцентралі не зможуть вийти на повну генерацію через завдані раніше російські удари. Як повідомив в ефірі Юрій Корольчук, обігріти квартири до звичних показників не вдасться незалежно від того, наскільки суворими будуть погодні умови.

"В кращому випадку температура в помешканнях буде, скажімо так, на рівні в коридорі 12-15 градусів. І все. Тобто більше, в принципі, вони не витягнуть", — констатував експерт.

Основною причиною таких обмежень є технічний стан міської інфраструктури. Наразі очікується, що Дарницька ТЕЦ-4 після проведення необхідних робіт зможе видавати лише до 50% від своїх попередніх можливостей. Щодо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 прогнози трохи оптимістичніші — там передбачається відновлення робочого потенціалу на рівні до 70%.

"Бо ті пошкодження, вони фактично не знищують об'єкт як такий? Його можна відновлювати, але для цього потрібен час. І от до даного моменту те, що можна відновити в оперативному режимі — це оперативні ремонти, це все. От десь до 70% ТЕЦ-5 і 6 і до 50 відсотків ТЕЦ-4", — пояснив Корольчук.

Попри те, що навколо об'єктів генерації активно формують системи захисту, ймовірність нових ударів залишається критичною загрозою.

"Тобто протиповітряна оборона, на жаль, в складній ситуації. Тобто це визнає і президент, і уряд, і всі інші. Тому це, напевно, ключове питання, яке буде стояти, як би, на порядку денному", — підсумував співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Києві склалася непроста ситуація з підготовкою міста до опалювального сезону. Так столична влада вирішила модернізувати локальну котельню на Теремках, щоб збільшити її потужність із 30 до 250 багатоповерхівок. Проте масштабна децентралізація теплопостачання спровокувала конфлікт із місцевими мешканцями, які виступають категорично проти знищення старих дерев навколо будівельного майданчика.

Столична адміністрація категорично заперечує чутки про критично низький рівень підготовки до зими на рівні 6%, запевняючи, що реальна готовність інфраструктури вже перетнула позначку в 50%. Додатково посадовці звітують, що проєкти з відновлення теплоелектроцентралей, їхнього фізичного захисту та облаштування резервного живлення стабільно профінансовані на 70-80%.

Деякі експерти уже прогнозують, що під час прийдешнього опалювального сезону кияни ризикують масово залишитися без тепла через глобальну нестачу генерувальних потужностей у місті. Криза становить пряму загрозу для понад 2500 багатоквартирних будинків.

У червні зазначалося, що в поточних воєнних реаліях банальна відбудова зруйнованих великих ТЕЦ є абсолютно марною витратою ресурсів. Причиною називають обізнаність російських військ про точні місця розташування енергооб'єктів та регулярні атаки. Україні необхідно екстрено змінити стратегію відбудови критичної інфраструктури, щоб вийти з ситуації.