Кияни вийшли на мітинг проти підвищення цін на проїзд: фоторепортаж
Кияни у вівторок, 14 липня, вийшли на мітинг під Київську міську державну адміністрацію проти подорожчання тарифів на проїзд. Вони вважають, що вартість у розмірі 30 гривень зависока. Йдеться про увесь комунальний громадський транспорт: метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Мітинг у Києві 14 липня
Кияни наголошують, що нові тарифи не відповідають рівню життя, мінімальній зарплаті та рівню обслуговування в громадському транспорті. Вони вимагають накласти мораторій.
Учасники акції прийшли з креативними плакатами. Серед них — зображення мера Віталія Кличка у стилі героя фільму "Матриця", де замість традиційного вибору пропонують варіант: "жетон чи батон".
Протестувальники підкреслюють, що підвищення тарифів змушує людей фактично обирати між витратами на транспорт і базовими потребами, зокрема харчуванням.
"Таке підвищення цін на громадський транспорт, я вважаю, неприпустиме, особливо, у воєнний час. Підвищення цін відбулося більше, ніж в три рази. Це просто неприпустимо, враховуючи, що в Києві, наскільки я знаю, немає проблем з бюджетом для того, аби підвищувати ціни на транспорт. Крім того, підвищення цін не вирішить проблеми з фінансуванням, якщо таке є, оскільки це заохочує людей менше користуватися громадським транспортом", — каже один з учасників акції.
Ще один активіст наголосив, що вартість стає більшою, ніж у найбільших столицях Європи, у Канаді та Нью-Йорку.
"При тому, що якість залишається такою самою. Також збільшення вартості громадського транспорту спонукає автомобілізації міста Києва, це збільшує гучність міста, це забруднення зробить Київ менш доступним", — розповів він.
Активісти підкреслюють, що громадський транспорт є соціально важливою сферою, а не комерційним проєктом. Вони наголошують, що його фінансування має забезпечувати міська влада, не перекладаючи фінансовий тягар на мешканців міста.
Показово, що до акції приєдналися навіть ті мешканці столиці, які користуються правом безкоштовного проїзду. Вони вийшли під будівлю мерії, аби підтримати своїх близьких і виступити проти підвищення тарифів, яке вдарить насамперед по їхніх родинах.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіційний портал Києва, із 15 липня у столиці запроваджують підвищені тарифи на проїзд у громадському транспорті. Квиток коштуватиме 30 гривень.
Однак, щоб уникнути переплат після підвищення вартості проїзду, пасажири можуть заздалегідь придбати поїздки через застосунок "Київ Цифровий". Зокрема, доступні пакети на 5, 10, 20 і 50 поїздок. Придбані поїздки можна буде використати до 14 вересня.
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