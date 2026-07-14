Кияни вийшли на мітинг проти підвищення цін на проїзд: фоторепортаж

Мітинг під КМДА. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Кияни у вівторок, 14 липня, вийшли на мітинг під Київську міську державну адміністрацію проти подорожчання тарифів на проїзд. Вони вважають, що вартість у розмірі 30 гривень зависока. Йдеться про увесь комунальний громадський транспорт: метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Мітинг у Києві 14 липня

Кияни наголошують, що нові тарифи не відповідають рівню життя, мінімальній зарплаті та рівню обслуговування в громадському транспорті. Вони вимагають накласти мораторій.

Акція протесту в Києві 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Учасники акції прийшли з креативними плакатами. Серед них — зображення мера Віталія Кличка у стилі героя фільму "Матриця", де замість традиційного вибору пропонують варіант: "жетон чи батон".

Плакат з Віталієм Кличком. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Протестувальники підкреслюють, що підвищення тарифів змушує людей фактично обирати між витратами на транспорт і базовими потребами, зокрема харчуванням.

Учасники акції протесту в Києві 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"Таке підвищення цін на громадський транспорт, я вважаю, неприпустиме, особливо, у воєнний час. Підвищення цін відбулося більше, ніж в три рази. Це просто неприпустимо, враховуючи, що в Києві, наскільки я знаю, немає проблем з бюджетом для того, аби підвищувати ціни на транспорт. Крім того, підвищення цін не вирішить проблеми з фінансуванням, якщо таке є, оскільки це заохочує людей менше користуватися громадським транспортом", — каже один з учасників акції.

Ще один активіст наголосив, що вартість стає більшою, ніж у найбільших столицях Європи, у Канаді та Нью-Йорку.

Кияни виступили проти подорожчання тарифів на проїзд. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"При тому, що якість залишається такою самою. Також збільшення вартості громадського транспорту спонукає автомобілізації міста Києва, це збільшує гучність міста, це забруднення зробить Київ менш доступним", — розповів він.

Активісти підкреслюють, що громадський транспорт є соціально важливою сферою, а не комерційним проєктом. Вони наголошують, що його фінансування має забезпечувати міська влада, не перекладаючи фінансовий тягар на мешканців міста.

Акція протесту в Києві 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Мітинг біля КМДА 14 липня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Показово, що до акції приєдналися навіть ті мешканці столиці, які користуються правом безкоштовного проїзду. Вони вийшли під будівлю мерії, аби підтримати своїх близьких і виступити проти підвищення тарифів, яке вдарить насамперед по їхніх родинах.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіційний портал Києва, із 15 липня у столиці запроваджують підвищені тарифи на проїзд у громадському транспорті. Квиток коштуватиме 30 гривень.

Однак, щоб уникнути переплат після підвищення вартості проїзду, пасажири можуть заздалегідь придбати поїздки через застосунок "Київ Цифровий". Зокрема, доступні пакети на 5, 10, 20 і 50 поїздок. Придбані поїздки можна буде використати до 14 вересня.