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Головна Київ Кияни знову вийшли на мітинг на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж

Кияни знову вийшли на мітинг на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж

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Дата публікації: 26 липня 2026 20:13
Фоторепортаж: у Києві пройшла акція на підтримку Михайла Федорова
Учасники протестів. Фото: Новини.LIVE

У Києві знову відбулася акція на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники протесту закликали владу повернути його на посаду, наголошуючи на необхідності продовження реформ у Міністерстві оборони. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Протести на підтримку Федорова тривають у різних містах України

Протестувальники зібралися на площі Івана Франка, тримаючи плакати з вимогами повернути Федорова до керівництва оборонного відомства.

У Києві знову вийшли на мітинг на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж - фото 1
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Частина учасників також висловилася за подальші зміни у військовому керівництві, наголошуючи на необхідності ефективного управління армією.

У Києві знову вийшли на мітинг на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж - фото 2
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

За даними організаторів, акція має мирний характер і покликана привернути увагу влади до вимог громадськості.

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У Києві знову вийшли на мітинг на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж - фото 3
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Хвиля протестів розпочалася після рішення президента Володимира Зеленськог о звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони під час формування оновленого складу уряду.

У Києві знову вийшли на мітинг на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж - фото 4
Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Це викликало суспільний резонанс, адже Федорова пов'язують із цифровізацією оборонної сфери, розвитком технологічних рішень для війська та а нтикорупційними змін ами у відомстві.

Як повідомляли Новини.LIVE, акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова тривають у Києві вже понад тиждень. Перший мирний протест відбувся 16 липня після оголошення про його звільнення. 

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в межах оновлення складу Кабінету міністрів. Після оголошення про кадрові зміни в різних містах України розпочалися мирні акції на його підтримку.

Михайло Федоров Київ протести
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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