Киянин роками переслідував 11 жінок: чоловіку повідомили про підозру

Київська міська прокуратура. Фото ілюстративне: Богдан Цімейко/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Києві чоловіку заочно повідомили про підозру у порушенні недоторканності приватного життя. За даними слідства, він роками переслідував жінок, із якими знайомився, та намагався отримати доступ до їхніх особистих акаунтів.

Про це повідомили у Солом'янській окружній прокуратурі Києва, передає Новини.LIVE.

Як чоловік переслідував жінок

Потерпілими у справі наразі визнали 11 жінок, із якими підозрюваний знайомився у різні роки, починаючи з 2017-го. Після того як вони припиняли спілкування, чоловік продовжував надсилати їм повідомлення, шукав їхні сторінки у соцмережах та збирав інформацію про їхні звички й уподобання.

Переписка підозрюваного з потерпілими. Фото: Київська міська прокуратура

Переписка підозрюваного з потерпілими. Фото: Київська міська прокуратура

За даними правоохоронців, згодом він намагався отримати доступ до облікових записів потерпілих в онлайн-банкінгу, месенджерах, мобільних застосунках, сервісах доставки та таксі. Жінки при цьому регулярно отримували сповіщення про спроби входу до їхніх акаунтів.

Деяким потерпілим чоловік нібито погрожував оприлюднити їхню особисту інформацію. Також він замовляв на їхні номери телефонів та адреси дорогі товари.

Підозрюваний перебуває за кордоном

За інформацією прокуратури, у лютому 2024 року чоловік виїхав за межі України й відтоді не повертався. Його оголосили у розшук.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 2 статті 182 Кримінального кодексу України — незаконне збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу.

Правоохоронці також закликають повідомляти Солом'янське управління поліції Києва, якщо інші люди стали жертвами аналогічних дій цього чоловіка.

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