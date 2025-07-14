Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ під загрозою — забудовник "Автострада" руйнує водойми міста

Київ під загрозою — забудовник "Автострада" руйнує водойми міста

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 20:34
"Автострада" руйнує київські водойми - що відомо
Авто компанії "Автострада". Фото: Автострада

У Києві розгортається черговий скандал довкола діяльності великої інфраструктурної компанії — групи компаній "Автострада". Фірма причетна до знищення природних водойм у межах столиці.

Про це повідомив громадський активіст Володимир Бондаренко у Facebook.

Реклама
Читайте також:

"Автострада" руйнує київські водойми

Під приціл критики потрапив власник компанії Максим Шкиль. Його звинувачують не лише в отриманні надприбутків із державних підрядів, але й у нехтуванні екологічними нормами.

За словами Бондаренка, Шкиль активно освоює багатомільйонні кошти з бюджету, при цьому економлячи на природоохоронних заходах.

Зокрема, у повідомленні говориться, що компанія, замість дотримання екологічних стандартів, продовжує втручатися у природне середовище столиці — засипаючи водойми і порушуючи ландшафтну цілісність міста.

Він також підкреслив, що за даними розслідувачів, "Автострада" переказала 12,8 мільйона гривень дружині керівника Державної служби відновлення Андрія Рубеля — що викликає підозри у потенційному конфлікті інтересів.

У прокуратурі повідомили про забруднення водойм

Як пише Київська міська прокуратура, розпочато розслідування через забруднення водойми біля Подільського мосту. 

Київ під загрозою - забудовник "Автострада" руйнує водойми міста - фото 1
Пост Київської міської прокуратура. Фото: скриншот

"У соціальних мережах поширено відео, на якому зафіксовано як з  бетонозмішувача зливають залишки бетону у водойму біля Подільського мосту. На зауваження чоловіка, який обурений такими діями, водій бетонозмішувача не реагує", — говориться у повідомленні.

За фактом забруднення земель речовинами, які можуть завдати шкоди здоров’ю людей або навколишньому середовищу, Дніпровська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за статтею 239 Кримінального кодексу України. Слідчі тепер з’ясовують обставини інциденту та шукають винних у псуванні водойми.

Київ під загрозою - забудовник "Автострада" руйнує водойми міста - фото 2
Забруднення водойм у Києві. Фото: Київська міська прокуратура
Київ під загрозою - забудовник "Автострада" руйнує водойми міста - фото 3
Забруднення водойм у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що в Одесі зафіксували часткове забруднення узбережжя через витік залишків нафтопродуктів, який стався внаслідок затоплення російських танкерів у Керченській протоці. Міська влада оперативно розпочала заходи з ліквідації наслідків та недопущення масштабної екологічної катастрофи.

А нещодавно ми писали про черговий викид мазуту на одеське узбережжя.

Київ вода активісти забруднення водойма
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації