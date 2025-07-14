"Автострада" руйнує київські водойми - що відомо

Авто компанії "Автострада". Фото: Автострада

У Києві розгортається черговий скандал довкола діяльності великої інфраструктурної компанії — групи компаній "Автострада". Фірма причетна до знищення природних водойм у межах столиці.

Про це повідомив громадський активіст Володимир Бондаренко у Facebook.

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Під приціл критики потрапив власник компанії Максим Шкиль. Його звинувачують не лише в отриманні надприбутків із державних підрядів, але й у нехтуванні екологічними нормами.

За словами Бондаренка, Шкиль активно освоює багатомільйонні кошти з бюджету, при цьому економлячи на природоохоронних заходах.

Зокрема, у повідомленні говориться, що компанія, замість дотримання екологічних стандартів, продовжує втручатися у природне середовище столиці — засипаючи водойми і порушуючи ландшафтну цілісність міста.

Він також підкреслив, що за даними розслідувачів, "Автострада" переказала 12,8 мільйона гривень дружині керівника Державної служби відновлення Андрія Рубеля — що викликає підозри у потенційному конфлікті інтересів.

У прокуратурі повідомили про забруднення водойм

Як пише Київська міська прокуратура, розпочато розслідування через забруднення водойми біля Подільського мосту.

Пост Київської міської прокуратура. Фото: скриншот

"У соціальних мережах поширено відео, на якому зафіксовано як з бетонозмішувача зливають залишки бетону у водойму біля Подільського мосту. На зауваження чоловіка, який обурений такими діями, водій бетонозмішувача не реагує", — говориться у повідомленні.

За фактом забруднення земель речовинами, які можуть завдати шкоди здоров’ю людей або навколишньому середовищу, Дніпровська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за статтею 239 Кримінального кодексу України. Слідчі тепер з’ясовують обставини інциденту та шукають винних у псуванні водойми.

Забруднення водойм у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Забруднення водойм у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що в Одесі зафіксували часткове забруднення узбережжя через витік залишків нафтопродуктів, який стався внаслідок затоплення російських танкерів у Керченській протоці. Міська влада оперативно розпочала заходи з ліквідації наслідків та недопущення масштабної екологічної катастрофи.

А нещодавно ми писали про черговий викид мазуту на одеське узбережжя.