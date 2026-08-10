Київ увімкнув режим "Вирій": два дні музики, етніки та свободи

Фестиваль "Вирій.Просто неба". Фото: пресреліз

Анна Сірик Журналістка

На цей фестиваль ми чекали цілий рік. "Вирій. Просто неба" — місце, де поєднується етніка, електронна музика, свободовираження та театральні перформанси. На live-сцені виступили NAZVA, Крихітка x HORROR ХОР, Святослав Вакарчук і Марина Круть. Сотні киян відчули ритм літа під біти Holly North, KADIRISTY та Biggi Veira — GusGus DJ Set.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик відвідала фестиваль.

Свобода тіла та духу: як минув "Вирій. Просто неба"

Найгучнішу етнічно-електрону подію літа провели у павільйоні КИТ на ВДНГ. Це вже другий рік поспіль команда Куражу вражає креативним підходом та новим поглядом на національну етніку.

Просто неба сотні українців відчули дух етніки та проявили креатив під час створення вільного від упереджень вбрання. За два дні Вирій відвідали 17 тисяч гостей. Усі квитки розкупили за два дні до початку події, а понад 10% гостей, які належать до пільгових категорій, скористалися безоплатним входом.

Гості Вирію. Фото: Фото: пресреліз

У лайнапі поєднали електронні сети та пісні відомих виконавців. Загалом — 20 українських та міжнародних виконавців, які створили атмосферу містичного польоту. Серед них: Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, КРУТЬ, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова, GANNA, The Maneken та Zombies in Miami.

"Це було моєю давньою мрією. Випростатися, встати, потанцювати, і аби глядачі танцювали теж. Я хотіла бути іншою цього разу — вигуляти внутрішніх дітей, побити в барабан, зробити не так, як я зазвичай роблю музику, змінити підхід", — розповідала про свої враження Марина Круть в соцмережах.

Марина Круть на Вирію. Фото: пресреліз

Також своїми враженнями ділився німецький електронний музикант Holly North, який виступав на Вирії вже вдруге: "Києве, ти знову вкрав моє серце! Я повернуся. Ми точно маємо це повторити!"

Театральну програму Вирію цього року створили режисери Тетяна Костинюк та Максим Свець під кураторством Івана Уривського, а окремий перформанс представив Freedom Ballet. За основу взяли мотиви повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала". Вони не грали виставу, а існували в запропованих обставинам, які оповиті містикою та відчуттям наближення невідомого.

Freedom Ballet на Вирію. Фото: пресреліз

Особливість цьогорічного Вирію — офіційні одруження. Своє кохання зареєстрували 20 пар. Це стало можливим завдяки співпраці з Дією, Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством юстиції України.

Одруження на Вирію. Фото: пресреліз

Ні для кого не секрет, що дрескод на Вирію надзвичайно важливий. Цьогоріч на подію у буденному завітали лише 300 з 17 тисяч відвідувачів. Саме можливість виразити свою креативність, повернутися до коріння та відчути внутрішню свободу по-новому — особливість цього фестивалю.

"У першу чергу це відродження наших українських традицій. Це глибина, це сучасність. Якби побільше таких заходів, ми б, напевно, дуже розквітли і укорінилися в своїй українській ідентичності", —переконана Зоряна.

Зоряна завчасно готувала образ на "Вирій". Фото: Новини.LIVE

"Кайф від того, що ти можеш показати свою автентичність і бути з різними чужими людьми ніби в одному колі. Споглядаючи такі красиві образи, надихаємося українською культурою. Ми показуємо, що ми — незламний народ", — вважає Світлана.

Світлана надихається українською етнікою. Фото: Новини.LIVE

"Це щось космічне, щось позачасове, щось дуже сучасне і одночасно щось рідне. Українська культура — це те, що ми маємо пам'ятати і нести з собою далі, передавати нашим дітям. Це наша спадщина", — поділився думками Євген.

Євгену близька тема свободи на "Вирію". Фото: Новини.LIVE

Вирій — етнічно-електронна подія, яку у 2025 році створила команда Куражу. Перший Вирій зібрав 12 тисяч відвідувачів. Нині організатори вже працюють над наступною, третьою подією. Її деталі оголосять згодом.

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