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Головна Київ Київщину завтра накриють дощі та грози: прогноз погоди

Київщину завтра накриють дощі та грози: прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 16:23
До +31° і грози: якою буде погода на Київщині 11 серпня
Люди під парасольками. Фото: Reuters

У вівторок, 11 серпня, на Київщині очікується мінлива хмарність, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі. У Києві температура повітря вдень підніметься до 30°C, тоді як в області можливе потепління до 31°C.

Про це повідомив Укргідрометеоцентр, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода на Київщині

За прогнозом синоптиків, уночі на території Київської області опадів не очікується. Вдень місцями можливий короткочасний дощ, а по області прогнозують грози.

Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +13...+18°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +26...+31°C.

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Погода у Києві 11 серпня

У столиці також прогнозують мінливу хмарність та переважно суху ніч. Вдень можливий короткочасний дощ.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +16...+18°C, а вдень — +28...+30°C.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що роботи з будівництва теплотраси на Теремках наразі залишаються призупиненими. При цьому іншого проєкту з альтернативним маршрутом прокладання тепломережі поки не розроблено. У КМДА планують ще раз обговорити питання з місцевими жителями, після чого ухвалюватимуть рішення щодо подальшої реалізації проєкту.

Новини.LIVE інформували, що у Києві вже передбачили 800 млн грн на ремонт та оновлення електрообладнання у житлових будинках. Роботи заплановані за 740 адресами й мають посилити енергостійкість столичного житлового фонду. Водночас місто продовжує модернізувати енергетичну інфраструктуру та готується до можливих перебоїв з електропостачанням.

Київ Укргідрометцентр прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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