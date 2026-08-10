До +31° і грози: якою буде погода на Київщині 11 серпня

Київщину завтра накриють дощі та грози: прогноз погоди
У вівторок, 11 серпня, на Київщині очікується мінлива хмарність, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі. У Києві температура повітря вдень підніметься до 30°C, тоді як в області можливе потепління до 31°C.
Про це повідомив Укргідрометеоцентр, передає Новини.LIVE.
Якою буде погода на Київщині
За прогнозом синоптиків, уночі на території Київської області опадів не очікується. Вдень місцями можливий короткочасний дощ, а по області прогнозують грози.
Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура повітря в області вночі становитиме +13...+18°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +26...+31°C.
Погода у Києві 11 серпня
У столиці також прогнозують мінливу хмарність та переважно суху ніч. Вдень можливий короткочасний дощ.
Температура повітря в Києві вночі становитиме +16...+18°C, а вдень — +28...+30°C.
Останні новини Києва
Новини.LIVE писали, що роботи з будівництва теплотраси на Теремках наразі залишаються призупиненими. При цьому іншого проєкту з альтернативним маршрутом прокладання тепломережі поки не розроблено. У КМДА планують ще раз обговорити питання з місцевими жителями, після чого ухвалюватимуть рішення щодо подальшої реалізації проєкту.
Новини.LIVE інформували, що у Києві вже передбачили 800 млн грн на ремонт та оновлення електрообладнання у житлових будинках. Роботи заплановані за 740 адресами й мають посилити енергостійкість столичного житлового фонду. Водночас місто продовжує модернізувати енергетичну інфраструктуру та готується до можливих перебоїв з електропостачанням.