Київщину завтра накриють дощі та грози: прогноз погоди

Люди під парасольками. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 11 серпня, на Київщині очікується мінлива хмарність, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі. У Києві температура повітря вдень підніметься до 30°C, тоді як в області можливе потепління до 31°C.

Про це повідомив Укргідрометеоцентр, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода на Київщині

За прогнозом синоптиків, уночі на території Київської області опадів не очікується. Вдень місцями можливий короткочасний дощ, а по області прогнозують грози.

Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +13...+18°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +26...+31°C.

Погода у Києві 11 серпня

У столиці також прогнозують мінливу хмарність та переважно суху ніч. Вдень можливий короткочасний дощ.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +16...+18°C, а вдень — +28...+30°C.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що роботи з будівництва теплотраси на Теремках наразі залишаються призупиненими. При цьому іншого проєкту з альтернативним маршрутом прокладання тепломережі поки не розроблено. У КМДА планують ще раз обговорити питання з місцевими жителями, після чого ухвалюватимуть рішення щодо подальшої реалізації проєкту.

Новини.LIVE інформували, що у Києві вже передбачили 800 млн грн на ремонт та оновлення електрообладнання у житлових будинках. Роботи заплановані за 740 адресами й мають посилити енергостійкість столичного житлового фонду. Водночас місто продовжує модернізувати енергетичну інфраструктуру та готується до можливих перебоїв з електропостачанням.