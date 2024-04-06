Київська область під ударом ракет — гримлять повторні вибухи

Сильний вибух в місті зранку. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Київській області зараз 6 квітня лунають повторно. Раніше вже було чути такі звуки в області — це наслідки роботи українських сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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За даними місцевої обласної адміністрації, у Київській області працюють сили ППО, відбувається ракетна атака на регіон.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — закликають в ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Тим часом повітряна тривога в Україні продовжується. Триває ракетний обстріл.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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