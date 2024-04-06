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Київська область під ударом ракет — гримлять повторні вибухи

6 квітня 2024 05:57
оновлено: 06:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Київська область під ударом ракет — гримлять повторні вибухи
Сильний вибух в місті зранку. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 6 квітня лунають повторно. Раніше вже було чути такі звуки в області — це наслідки роботи українських сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Повторні вибухи в Київській області 6 квітня

За даними місцевої обласної адміністрації, у Київській області працюють сили ППО, відбувається ракетна атака на регіон.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — закликають в ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Тим часом повітряна тривога в Україні продовжується. Триває ракетний обстріл.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 6 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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