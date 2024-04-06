Київська область під ударом ракет — гримлять повторні вибухи
6 квітня 2024 05:57
оновлено: 06:08
Сильний вибух в місті зранку. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Київській області зараз 6 квітня лунають повторно. Раніше вже було чути такі звуки в області — це наслідки роботи українських сил протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
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Повторні вибухи в Київській області 6 квітня
За даними місцевої обласної адміністрації, у Київській області працюють сили ППО, відбувається ракетна атака на регіон.
"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — закликають в ОВА.
Тим часом повітряна тривога в Україні продовжується. Триває ракетний обстріл.
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