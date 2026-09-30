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Головна Київ Комбінований удар по Київщині: серед жертв і поранених — діти

Комбінований удар по Київщині: серед жертв і поранених — діти

Ua
30 вересня 2026 05:14
Уночі 30 вересня 2026 року РФ ударила по Київщині ракетами та дронами
Термінова новина

У ніч проти середи, 30 вересня, росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Київщині. У Вишгороді загинула дитина, ще трьох людей вдалося врятувати. Є пошкодження у трьох районах області: Бучанському, Вишгородському і Обухівському.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Київщини вночі 30 вересня 

У Вишгороді з-під завалів визволили трьох людей — усі вони постраждали: у чоловіка осколкові поранення голови, у жінки травма ноги, а в дитини гостра реакція на стрес. Тіло ще однієї дитини виявили під руїнами. Наразі його деблокують рятувальники.

У Вишгородському районі атака пошкодила та зруйнували приватні будинки. Виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. У будинку розбилося скління.

У Бучанському районі зазнали пошкоджень три приватних будинки, 11 автомобілів і два склади. Спалахнула пожежа.

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Також від обстрілу постраждав Обухівський район.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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