КОВА попередила мешканців Київщини про небезпеку: що сталося

Сильний вітер у Києві

За даними Укргідрометцентру, вдень 4 березня очікуються пориви вітру силою 15-18 м/с, що відповідає рівню небезпеки I (жовтий). Попри те, що на вулиці буде хмарно із проясненнями, фахівці рекомендують бути гранично обережними, особливо під час сильних поривів вітру.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Сильний вітер

Щоб уникнути неприємностей, необхідно щільно закривати вікна в будинках, знаходитись якомога далі від рекламних конструкцій, дерев, ліній електропередач та інших опор. Також слід бути уважнішим на дорозі, особливо на пішохідних переходах, де пориви вітру можуть бути особливо небезпечними.

Вночі очікується погода без опадів із температурою від 2°С тепла до 3°С морозу, а вдень місцями можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Денна температура становитиме від 3 до 8 градусів тепла, що є досить комфортною погодою для цієї пори року.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні України.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні становить 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.

В Укргідрометцентрі зазначили, що абсолютний мінімум температури становить -20...-37°C морозу, на Закарпатті та у південній частині -10...-27°C; абсолютний максимум — +19...+29°C, у Карпатах +14...+15°C.