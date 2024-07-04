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Львів'яни можуть отримати до 200 тис. грн за придбані електрогенератори — деталі

4 липня 2024 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Львів готується до зими — оновлення міських програм на підтримку енергоефективності
Електрогенератори на вулиці. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові триває підготовка до зими. Влада вирішила оновити декілька міських програм.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у четвер, 4 липня.

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За словами Садового, тепер львівʼяни зможуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації за придбані потужні електрогенератори.

В оновлення міських програм входить також відшкодування за сонячні електростанції, а також до 30% на енергозаощаджувальні заходи та ремонти житлових будинків.

"Підприємці мають право отримати до 50% та 300 тис. грн на енергозберігаюче обладнання", — додав Садовий.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні вигадали новий фейк стосовно відключень електроенергії. В соцмережах поширюється інформація про нібито "зональні" обмеження світла.

Також народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про вісім.

Львів електроенергія електропостачання Андрій Садовий генератори

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