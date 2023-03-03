На Київщині чоловіка засадили до в'язниці за співпрацю з окупантами
Чоловіка з Київської області було засуджено до 10 років ув'язнення за співпрацю з окупантами під час їхнього захоплення населених пунктів. Фігурант встановив контакти з окупантами та погодився очолити кілька сіл.
Про це повідомляє Національна поліція України.
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Співпраця з окупантами
Як так зване "старости" він надавав військовим росії інформацію про учасників АТО та розміщення стратегічних об'єктів інфраструктури в Бучанському районі, а також проводив агітаційну пропаганду на підтримку країни-агресора.
У ході досудового розслідування було зібрано докази причетності чоловіка до колабораційної діяльності, і в липні 2022 року було направлено обвинувальний акт до суду. Суд ухвалив вирок, ґрунтуючись на зібраних доказах, і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Таким чином, чоловіка з Київської області було засуджено за співпрацю з окупантами під час захоплення населених пунктів Київської області, за надання інформації про військові об'єкти та учасників АТО, а також за проведення агітаційної пропаганди на користь країни-агресора.
Нагадаємо, що на Чернігівщині військовослужбовця росії засуджено до 12 років позбавлення волі. Під час окупації одного з населених пунктів обвинувачений разом з іншими військовими росії силою утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.
При публічному звинуваченні прокурорів Чернігівської окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця росії визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурор у суді довів, що під час окупації у березні 2022 року села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими рі протягом чотирьох днів силою утримував пораненого цивільного у приміщенні магазину.