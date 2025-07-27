Вибухи в Київській області 27 липня — подробиці від ОВА

На Київщині гримлять вибухи — регіон під атакою цілей РФ
У Київській області вранці неділі, 27 липня, чути звуки вибухів. Це є наслідком роботи української ППО по російських ударних безпілотниках.
Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram.
Вибухи на Київщині 27 липня
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — зазначили в адміністрації.
Також у відомстві закликали не фотографувати й не фільмувати роботу українських військових. У Київській ОВА додали, щоб мешканці не нехтували власною безпекою та залишалися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Наразі в кількох районах Київщини оголошено повітряну тривогу. Йдеться про Білоцерківський, Обухівський, Бориспільський та Броварський.
Крім цього, небезпека триває і в інших областях:
- Чернігівській,
- Полтавській,
- Вінницькій,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- а також у Криму.
Нагадаємо, що Росія здійснила масований обстріл Харкова в ніч проти 27 липня. Окупанти поцілили по Київському та Шевченківському районах, де виникли пожежі в приватних будинках.
Також ввечері 26 липня російські загарбники атакували Суми. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали місцеві жителі.
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