Вибухи в Київській області 27 липня — подробиці від ОВА

Чорний дим здіймається над містом. Ілюстративне фото: pixabay.com

У Київській області вранці неділі, 27 липня, чути звуки вибухів. Це є наслідком роботи української ППО по російських ударних безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram.

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Вибухи на Київщині 27 липня

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — зазначили в адміністрації.

Також у відомстві закликали не фотографувати й не фільмувати роботу українських військових. У Київській ОВА додали, щоб мешканці не нехтували власною безпекою та залишалися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису Київської ОВА у Telegram

Наразі в кількох районах Київщини оголошено повітряну тривогу. Йдеться про Білоцерківський, Обухівський, Бориспільський та Броварський.

Крім цього, небезпека триває і в інших областях:

Чернігівській,

Полтавській,

Вінницькій,

Миколаївській,

Одеській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

а також у Криму.

Повітряна тривога в Україні 27 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Росія здійснила масований обстріл Харкова в ніч проти 27 липня. Окупанти поцілили по Київському та Шевченківському районах, де виникли пожежі в приватних будинках.

Також ввечері 26 липня російські загарбники атакували Суми. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали місцеві жителі.