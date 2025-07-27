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Головна Київ На Київщині гримлять вибухи — регіон під атакою цілей РФ

На Київщині гримлять вибухи — регіон під атакою цілей РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 06:58
Вибухи в Київській області 27 липня — подробиці від ОВА
Чорний дим здіймається над містом. Ілюстративне фото: pixabay.com

У Київській області вранці неділі, 27 липня, чути звуки вибухів. Це є наслідком роботи української ППО по російських ударних безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram.

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Вибухи на Київщині 27 липня

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — зазначили в адміністрації.

Також у відомстві закликали не фотографувати й не фільмувати роботу українських військових. У Київській ОВА додали, щоб мешканці не нехтували власною безпекою та залишалися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

На Київщині гримлять вибухи — регіон під атакою цілей РФ - фото 1
Скриншот допису Київської ОВА у Telegram

Наразі в кількох районах Київщини оголошено повітряну тривогу. Йдеться про Білоцерківський, Обухівський, Бориспільський та Броварський.

Крім цього, небезпека триває і в інших областях:

  • Чернігівській,
  • Полтавській,
  • Вінницькій,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • а також у Криму.
Наслідки атаки на Київську область 27 липня
Повітряна тривога в Україні 27 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Росія здійснила масований обстріл Харкова в ніч проти 27 липня. Окупанти поцілили по Київському та Шевченківському районах, де виникли пожежі в приватних будинках.

Також ввечері 26 липня російські загарбники атакували Суми. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали місцеві жителі.

вибух Київська область обстріли ППО атака
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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