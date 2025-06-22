Вечірні вибухи на Київщині 22 червня 2025 року — що відомо про обстріл

Пожежа після вибуху. Фото: кадр із відео

Вибухи чутно на Київщині зараз, пізно ввечері в неділю, 22 червня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

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Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 22 червня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:52. Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування ударних безпілотників для регіону.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Про роботу ППО Київська ОВА попередила о 23:12. Громадян закликали не фотографувати та не знімати роботу українських військовослужбовців, а також до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 22 червня

Карта повітряних тривог станом на 23:16 22 червня

Станом на 23:16 на карті повітряних тривог, крім Київщини, червоні ще 12 областей: Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська.

Нагадаємо, що у Краматорську кількість загиблих через удар по багатоповерхівці зросла до чотирьох. З-під завалів дістали тіла двох жінок.

Також ми повідомляли, що 22 червня росіяни завдали удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ. Є загиблі та поранені.