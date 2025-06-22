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Головна Київ На Київщині лунають вибухи — подробиці ворожої атаки

На Київщині лунають вибухи — подробиці ворожої атаки

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Дата публікації: 22 червня 2025 23:16
Вечірні вибухи на Київщині 22 червня 2025 року — що відомо про обстріл
Пожежа після вибуху. Фото: кадр із відео
Ключові моменти Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 22 червня Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 22 червня

Вибухи чутно на Київщині зараз, пізно ввечері в неділю, 22 червня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

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Вибухи на Київщині ввечері 22 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 22 червня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:52. Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування ударних безпілотників для регіону.

Загроза ударних БпЛА для Київщини ввечері 22 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Про роботу ППО Київська ОВА попередила о 23:12. Громадян закликали не фотографувати та не знімати роботу українських військовослужбовців, а також до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 22 червня

Повітряна тривога ввечері 22 червня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:16 22 червня

Станом на 23:16 на карті повітряних тривог, крім Київщини, червоні ще 12 областей: Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська.

Нагадаємо, що у Краматорську кількість загиблих через удар по багатоповерхівці зросла до чотирьох. З-під завалів дістали тіла двох жінок.

Також ми повідомляли, що 22 червня росіяни завдали удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ. Є загиблі та поранені.

вибух Київська область обстріли атака безпілотник БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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