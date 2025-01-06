Що відомо про вибухи на Київщині вночі 6 січня 2025 року

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Вибухи лунають у Київській області зараз, уночі в понеділок, 6 січня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомляли про рух ударних безпілотників і роботу ППО.

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Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи в Київській області вночі 6 січня

Повітряна тривога в Київській області триває з 23:21 5 січня. За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 23:41 чотири "Шахеди" південніше Чернігова тримали курс на північ Київської області.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 23:53 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксували рух ударних БпЛА, по яких працюють сили ППО. Громадян закликали не фотографувати та не знімати роботу військовослужбовців, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 січня в Київській області оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що 5 січня росіяни завдали дронового та артилерійського ударів по Харківській області. Серед пошкоджених об'єктів лікарня та автомобіль швидкої допомоги.