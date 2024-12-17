Ранкова повітряна тривога на Київщині та ще в чотирьох областях — яка небезпека

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу оголосили в Київській області зараз, уранці у вівторок, 17 грудня. Також червоні на карті повітряних тривог Черкаська, Чернігівська, Сумська та Полтавська області.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вранці 17 грудня

Карта повітряних тривог станом на 05:01 17 грудня

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 04:41 БпЛА в Сумській області та на південному заході Чернігівської області летіли західним або південно-західним курсом, а "Шахеди" в Полтавській області прямували на захід. О 04:58 оголосили повітряну тривогу в Київській області. О 05:00 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, уранці 16 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Хмельницькій області. Регіон опинився під атакою ударних безпілотників.

Також зранку того ж дня було чутно вибухи біля Черкас. По ударних БпЛА працювала ППО.