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На Київщині прогриміли потужні вибухи

11 лютого 2025 21:35
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи на Київщині ввечері 11 лютого — що відомо
Вибух в небі. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 11 лютого. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram. 

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Наразі у повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали не фіксувати та не публікувати в мережу роботу ЗСУ.

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Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА з південної частини Чернігівщини на Київщину.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог ввечері 11 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, нещодавно вибухи лунали в Кривому Розі. Російські загарбники запускали ракети.

Також 11 лютого окупанти атакували Полтавську область. Зафіксовано влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК.

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