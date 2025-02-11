Вибухи на Київщині ввечері 11 лютого — що відомо

На Київщині прогриміли потужні вибухи
Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 11 лютого. Працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
Вибухи на Київщині
Наразі у повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали не фіксувати та не публікувати в мережу роботу ЗСУ.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА з південної частини Чернігівщини на Київщину.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, нещодавно вибухи лунали в Кривому Розі. Російські загарбники запускали ракети.
Також 11 лютого окупанти атакували Полтавську область. Зафіксовано влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК.
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