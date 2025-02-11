Вибухи на Київщині ввечері 11 лютого — що відомо

Вибух в небі. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 11 лютого. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

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Наразі у повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали не фіксувати та не публікувати в мережу роботу ЗСУ.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА з південної частини Чернігівщини на Київщину.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, нещодавно вибухи лунали в Кривому Розі. Російські загарбники запускали ракети.

Також 11 лютого окупанти атакували Полтавську область. Зафіксовано влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК.