Головна Київ На Київщині пролунали вибухи — яка причина

На Київщині пролунали вибухи — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 13:32
Вибухи на Київщині 13 вересня — деталі
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу вдень, 13 вересня, близько 13:25 у Київській області пролунали потужні вибухи. Українські захисники працювали по російських безпілотниках.

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Вибухи на Київщині 13 вересня — що відомо

Сьогодні вдень, 13 вересня, у Київській області під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що зафіксовано рух ворожих дронів. Саме тому в регіоні працюють сили ППО.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — повідомляли в КОВА.

Атака РФ Київщина
Скриншот повідомлення КОВА/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів на Київщині. Фото: alerts.in.ua 

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня Росія атакували Україну безпілотниками та ракетами.

Раніше ми інформували, що на Волині 11 вересня з літака випав боєприпас, що призвів до потужного вибуху.

вибух Київська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
