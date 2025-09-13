Вибухи на Київщині 13 вересня — деталі

Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу вдень, 13 вересня, близько 13:25 у Київській області пролунали потужні вибухи. Українські захисники працювали по російських безпілотниках.

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Вибухи на Київщині 13 вересня — що відомо

Сьогодні вдень, 13 вересня, у Київській області під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що зафіксовано рух ворожих дронів. Саме тому в регіоні працюють сили ППО.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — повідомляли в КОВА.

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня Росія атакували Україну безпілотниками та ракетами.

Раніше ми інформували, що на Волині 11 вересня з літака випав боєприпас, що призвів до потужного вибуху.