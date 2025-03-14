Вечірня повітряна тривога 14 березня 2025 року — які області в небезпеці

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу оголосили на Київщині зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 14 березня. Також червоні на карті повітряних тривог ще десять областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька та Херсонська.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу на Київщині ввечері 14 березня

Карта повітряних тривог станом на 23:00 14 березня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:55. Станом на 22:49, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА на Чернігівщині летіли західним курсом, тобто в напрямку Київщини.

Нагадаємо, увечері 14 березня росіяни завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу зазнали поранень люди.

Також ми повідомляли, що ввечері 13 березня РФ завдала дронових ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень будівлі та постраждали люди, зокрема чотири дитини.