Викрали дитину через борги — на Київщині затримали зловмисників

На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги
Двоє чоловіків на Київщині викрали однорічну дитину через вигадані борги. Зловмисників затримали поліцейські, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Київської області у середу, 22 січня.
Викрадення дитини на Київщині
Як зазначили у поліції, в Бучанському районі двоє чоловіків викрали малолітню дитину у матері. Жінку замкнули у квартирі, забравши в неї телефон.
"У квартиру потерпілої, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про грошові заощадження останньої. Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів", — пояснили у поліції.
Знайшли дитину в столиці. Викрадена дівчинка перебувала у квартирі, де проживала спільниця фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.
Усіх причетних затримали. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця. Їм загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
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