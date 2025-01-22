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На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги

22 січня 2025 21:04
Ольга Антоновська - редактор
Викрали дитину через борги — на Київщині затримали зловмисників
Один із чоловіків, який викрав дитину. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

Двоє чоловіків на Київщині викрали однорічну дитину через вигадані борги. Зловмисників затримали поліцейські, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Київської області у середу, 22 січня.

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Як зазначили у поліції, в Бучанському районі двоє чоловіків викрали малолітню дитину у матері. Жінку замкнули у квартирі, забравши в неї телефон.

"У квартиру потерпілої, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про грошові заощадження останньої. Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів", — пояснили у поліції.

На Київщині чоловіки викрали однорічну дитину
Чоловік, який викрав дівчинку. Фото: Нацполіція

Знайшли дитину в столиці. Викрадена дівчинка перебувала у квартирі, де проживала спільниця фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.

Викрадену дитину знайшли поліцейські
Дитина, яку викрали зловмисники. Фото: Нацполіція

Усіх причетних затримали. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця. Їм загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили працівників банку, які крали гроші клієнтів. За організованою схемою їм вдалося привласнити понад 5 млн гривень.

Жительку Хмельницької області судили за серію крадіжок. Вона пограбувала щонайменше трьох чоловіків, а на одного навіть оформила кредит.

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