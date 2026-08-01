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Головна Київ Наслідки балістичного удару РФ по Києву: фоторепортаж

Наслідки балістичного удару РФ по Києву: фоторепортаж

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Дата публікації: 1 серпня 2026 08:02
Обстріл Києва 1 серпня: фото наслідків балістичної атаки РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 1 ніч проти 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У ніч проти 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву із застосуванням балістичних ракет. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще щонайменше 28 дістали поранення. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місць атаки.

Наслідки удару РФ по Києву 1 серпня 2026 року
Будинок у Києві, пошкоджений внаслідок атаки РФ 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Київ 1 серпня

У ніч проти 1 серпня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети. Під ворожою атакою опинилися Дарницький, Голосіївський, Дніпровський, Печерський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони столиці.

Атака РФ на Київ 1 серпня
Наслідки російського удару по Києву. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

На місцях працюють усі екстрені служби. На місцях влучань і падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, медики та психологи.

За даними поліції, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, школу, супермаркети, автомийку та автомобілі.

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Наслідки обстрілу Києва 1 серпня
Будинок після атаки РФ на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Станом на 07:00 відомо про дев'ятьох загиблих, серед яких — поліцейський, який перебував на службі. Також щонайменше 28 людей дістали поранення, серед них четверо дітей віком 13, 14 та 17 років. Інформація про кількість потерпілих уточнюється.

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Удар по Києву 1 серпня
Рятувальники працюють на місці удару РФ у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що внаслідок нічної атаки РФ на Київ у кількох районах столиці виникли масштабні пожежі та руйнування. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі, магазин, автомобілі та іншу інфраструктуру.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 1 серпня у Києві лунали потужні вибухи. У кількох районах столиці зафіксували влучання та падіння уламків, що спричинили пожежі, руйнування й пошкодження житлових та нежитлових будівель. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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