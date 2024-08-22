Пожежники ліквідували пожежу в Білій Церкві на складі з феєрверками

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Ввечері 22 серпня в Білій Церкві на Київщині спалахнула масштабна пожежа на складі феєрверків. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Інцидент стався близько 18:00, коли на місці події зібралися 20 рятувальників та 6 одиниць техніки. О 19:02 вогонь був повністю приборканий. Площа займання склала 300 квадратних метрів. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі постраждала одна особа.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Варто відзначити, що на момент спалаху склад використовувався для зберігання феєрверків, що призвело до численних вибухів, чутних у різних частинах міста. Мешканці спостерігали густий чорний дим, який було видно на великій відстані.