Пожежники ліквідували пожежу в Білій Церкві на складі з феєрверками

Наслідки пожежі в Білій Церкві — в ДСНС заявили про постраждалого
Ввечері 22 серпня в Білій Церкві на Київщині спалахнула масштабна пожежа на складі феєрверків. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Пожежа в Білій Церкві 22 серпня
Інцидент стався близько 18:00, коли на місці події зібралися 20 рятувальників та 6 одиниць техніки. О 19:02 вогонь був повністю приборканий. Площа займання склала 300 квадратних метрів. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі постраждала одна особа.
Варто відзначити, що на момент спалаху склад використовувався для зберігання феєрверків, що призвело до численних вибухів, чутних у різних частинах міста. Мешканці спостерігали густий чорний дим, який було видно на великій відстані.
Читайте Новини.LIVE!