Нічний обстріл Києва: горів ринок, будівлі та загинула людина
Росіяни в ніч проти 30 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у двох районах були зафіксовані пожежі, є загиблий та постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.
Наслідки обстрілу Києва 30 липня
За даними рятувальників, через ворожий обстріл у Києві сталися пожежі в Оболонському та Святошинському районах. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих.
Зокрема, в Оболонському районі загорілися торгівельні павільйони на території ринку і був постраждалий.
Щодо Святошинського району, там виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння було виявлено тіло загиблого, а також госпіталізували постраждалого чоловіка. Наразі загоряння ліквідовано.
Окрім того, в цьому є районі триває ліквідація пожежі в п'ятиповерховій нежитловій споруді.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цього ранку атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки та постраждали люди.
Також ми писали, що ворог вдарив балістикою по селищу Ратушне під Кривим Рогом. Внаслідок прямого влучання ракети загинула ціла родина.
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