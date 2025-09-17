Відео
Очільниця Європарламенту прибула до Києва

Очільниця Європарламенту прибула до Києва

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 09:13
Роберта Мецола приїхала до України 17 вересня
Роберта Мецола. Фото з соцмереж Мецоли

Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула з робочим візитом до Києва.

Про це Мецола повідомила у своєму дописі в X.

Читайте також:

Що відомо про візит Мецоли

"Наступна зупинка Київ", — написала Мецола в соцмережах.

Народний депутат Олексій Гончаренко написав, що Мецола планує виступ у Верховній Раді України.

null
Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 11 вересня до Києва з візитом приїжджав спеціальний представник президента США Кіт Келлог.

Також у вересні до Одеси приїжджав експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
