Роберта Мецола приїхала до України 17 вересня

Очільниця Європарламенту прибула до Києва
Дата публікації: 17 вересня 2025 09:13
Роберта Мецола. Фото з соцмереж Мецоли
Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула з робочим візитом до Києва.
Про це Мецола повідомила у своєму дописі в X.
Що відомо про візит Мецоли
"Наступна зупинка Київ", — написала Мецола в соцмережах.
Народний депутат Олексій Гончаренко написав, що Мецола планує виступ у Верховній Раді України.
Нагадаємо, що 11 вересня до Києва з візитом приїжджав спеціальний представник президента США Кіт Келлог.
Також у вересні до Одеси приїжджав експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.
