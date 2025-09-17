Роберта Мецола приїхала до України 17 вересня

Роберта Мецола. Фото з соцмереж Мецоли

Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула з робочим візитом до Києва.

Про це Мецола повідомила у своєму дописі в X.

Що відомо про візит Мецоли

"Наступна зупинка Київ", — написала Мецола в соцмережах.

Народний депутат Олексій Гончаренко написав, що Мецола планує виступ у Верховній Раді України.

Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 11 вересня до Києва з візитом приїжджав спеціальний представник президента США Кіт Келлог.

Також у вересні до Одеси приїжджав експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.