ООН стежитиме, як United24 відбудує 18 багатоповерхівок на Київщині: деталі
Програма розвитку ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів, які спрямовані через UNITED24 на відбудову 18 житлових будинків у Київській області.
Про це повідомила пресслужба UNITED24.
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Відбудова будинків на Київщині
"Це означає максимум прозорості, максимум підзвітності, щоб наші донори з усіх куточків світу були певні: кожна їхня пожертва працює за призначенням", — йдеться у повідомлені.
Ідеться про відбудову житла у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, селах Милі та Бузовій.
Меморандум про співпрацю підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко та Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, інформує пресслужба КОВА.
Фінансування в розмірі 18 млн дол. США надходитиме з "Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" фандрейзингової платформи UNITED24, створеної з ініціативи Президента Володимира Зеленського.
Завдяки реалізації проєкту близько чотирьох тисяч мешканців Київщини зможуть повернутися у власні домівки, зруйновані внаслідок бойових дій.
Відновлення житла здійснюватимуть з урахуванням сучасних принципів відбудови, зокрема, термомодернізації, щоб зменшити споживання енергії. Досвід Київщини планують поширити на відбудову інших регіонів України, що постраждали від російської агресії.
Нагадаємо, нещодавно у громадській організації Transparency International Ukraine озвучили підрахунки, що на відновлення України після війни знадобиться $700 млрд.
Фото: UNITED24