ООН стежитиме, як United24 відбудує 18 багатоповерхівок на Київщині: деталі

Підписали Меморандум (зліва направо) заступник голови КОВА Микола Бойко, віцепрем’єр Олександр Кубраков, Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє

Програма розвитку ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів, які спрямовані через UNITED24 на відбудову 18 житлових будинків у Київській області.

Про це повідомила пресслужба UNITED24.

Відбудова будинків на Київщині

"Це означає максимум прозорості, максимум підзвітності, щоб наші донори з усіх куточків світу були певні: кожна їхня пожертва працює за призначенням", — йдеться у повідомлені.

Ідеться про відбудову житла у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, селах Милі та Бузовій.

Меморандум про співпрацю підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко та Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, інформує пресслужба КОВА.

Фінансування в розмірі 18 млн дол. США надходитиме з "Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" фандрейзингової платформи UNITED24, створеної з ініціативи Президента Володимира Зеленського.

Завдяки реалізації проєкту близько чотирьох тисяч мешканців Київщини зможуть повернутися у власні домівки, зруйновані внаслідок бойових дій.

Відновлення житла здійснюватимуть з урахуванням сучасних принципів відбудови, зокрема, термомодернізації, щоб зменшити споживання енергії. Досвід Київщини планують поширити на відбудову інших регіонів України, що постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, нещодавно у громадській організації Transparency International Ukraine озвучили підрахунки, що на відновлення України після війни знадобиться $700 млрд.

Фото: UNITED24